Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: “M-am trezit pusă în fața faptului împlinit”

Bianca Drăgușanu nu vrea să mai audă în viața ei de Cătălin Măruță, pe care îl consider un om pervers și viclean. Fosta asistentă a lui Dan Capatos este la cuțite cu prezentatorul de la Pro TV, după ce a participat la emisiunea lui, unde au fost abordate alte subiecte decât cele la care blondina se aștepta și asupra cărora căzuse de acord cu una dintre producătoare.

Potrivit Biancăi Drăgușanu, Cătălin Măruța nu ar fi ținut cont de discuție pe care ea a avut-o inițial cu producătoarea emisiunii și ar fi încercat să o pună într-o lumină proastă, mai exact să o denigreze. Blondina a fost pusă în mai multe situații delicate, lucru care nu i-a picat deloc bine. Motiv pentru care a găsit de cuviință să-l distrugă pe prezentatorul TV.

“Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

Bianca Drăgușanu: “Nu voi mai accepta niciodată vreo invitație la acest personaj în emisiune”

În continuare, Bianca Drăgușanu a promis că nu va mai acceptat niciodată să apară în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, indiferent de ofertă.

“Mi s-a zis că vom vorbi de evoluție, că va fi despre pozitiv, pe vibe bun și așa m-am dus, cu gândul că revăd un vechi prieten, însă m-am trezit încolțită de subiecte în care nu m-am regăsit, de întrebări tedențioase și am fost foarte dezamăgită și așadar și prin urmare nu voi mai accepta niciodată vreo invitație la acest personaj în emisiune”, a mai spus fosta asistentă a lui Dan Capatos.

“ Te încolțește doar ca să facă rating ”

Bianca Drăgușanu a fost deranjată teribil de curiozitatea lui Cătălin Măruță de a afla mai multe despre veniturile ei și dacă deține carte de muncă pentru tot ceea ce face.

“În concluzie, sunt foarte dezamăgită că deși am avut încredere în producătoarea emisiunii care m-a invitat și am avut încredere în el ca și om, cu care n-am avut niciodată vreo răfuială, deși repet am fost avertizată de mai multe persoane bă nu te duce, că omul nu e ceea ce pare și te încolțește doar ca să facă rating. Se pare că n-am crezut și m-am trezit pusă în fața faptului împlinit, fiind pusă în iposteze aiurea, în fața unor mesaje are unor hateri”, a mai spus blondina.

“ Nu i-am înțeles atitudinea, sunt foarte dezamăgită ”

În final, Bianca Drăgușanu s-a arătat profund dezamăgită de atitudinea lui Cătălin Măruță, în contextul în care ea fusese invitată pentru a discuta pe marginea unor lucruri pozitive și amuzante.

“N-am vorbit de evoluția mea, decât am fost întrebată dacă eu lucrez cu carte de muncă, când la mine e totul transpartent și evident că răspunsurile mele au venit pe măsura întrebărilor lui, dar mi s-a părut foarte aiurea să mă justific, în contextul în care eu fusesem invitată pentru a vorbi lucruri faine, mișto, pozitive și așa mai departe. Nu i-am înțeles atitudinea, sunt foarte dezamăgită și mă văd nevoită să fac parte din acei oameni în care nu mai am încredere și care nu își mai doresc niciodată să meargă în emisiunea lui. Urât, foarte urât din partea lui”, a mai spus fosta soție a lui Alex Bodi.