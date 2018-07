Bianca Drăgușanu, după despărțirea de Tristan Tate. “Am un milion de motive să fiu fericită!”

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate nu mai formează un cuplu. Cei doi au decis să pună punct relației de iubire, iar prezentatoarea TV a șters toate fotografiile de pe contul personal de socializare în care apărea alături de milionarul englez.

Bianca Drăgușanu nu pare deloc afectată de despărțirea de Tristan Tate. În emisiunea de luni pe care o prezintă la un post TV, blonda a apărut cu zâmbetul pe buze și a vorbit despre relațiile de dragoste.

„Sunt foarte fericit, am un milion de motive sa fiu fericita! Am inceput ziua, foarte fericita. Si am inceput si cu o sedinta. Am ajuns la concluzia ca sunteti foarte incapatanati. Incapatanarea e cel mai mare dusman pe care il poti avea. Va incapatanati sa cuceriti o inima care nu vrea sau nu poate sa fie a voastra, sa stati intr-o relatie trasa de par si poate nefunctionala, sa trageti de oameni care sunt incapabili sa stea langa un alt suflet si sa formeze un cuplu. Lasati-i, domne, sa plece! Iubirea e fluida, trebuie sa curga de la sine.

Dumnezeu are mereu un plan pentru fiecare! Mai ales pentru fiecare persoana care intra sau pleaca din viata noastra, niciodata nu pierdem pe nimeni si nimic. Oamenii au menirea sa aduca ceva nou in viata noastra. O experienta frumoasa ne imbogateste, una neplacuta ne intareste. Oamenii vin si pleaca in vietile noastre, asa cum si noi alegem sa intram sau sa iesim in vietile altora. Importanta este seninatatea cu care privim aceste experiente. Veti constata un lucru minunat, daca lasati deoparte incapatanarea: Fiecare om se afla fix acolo unde trebuie si merita sa fie! E perfect asa!

Asta e incapatanarea in iubire: sa legi pe cineva cu jocuri incapatanate si penibile. De cele mai multe ori aceste jocuri sunt penibile si imature. Iar incapatanarea nu are legatura cu iubirea, sa ne intelegem. Ce e al tau e pus deoparte!„, a spus Bianca Drăgușanu.