Bianca Drăgușanu, fotografiată într-un costum de baie minuscul la mare. Detaliul intim observat de toată lumea

Bianca Drăgușanu le oferă fanilor o altă fotografie senzațională pe pagina sa de socializare, iar costumul de baie alb, minuscul, a atras privirile tuturor. Formele voluptoase ale vedetei au putut fi admirate în toată splendoarea lor, iar ochii tuturor internauților care i-au accesat pagina s-au fixat asupra unui detaliu care nu avea cum să nu treacă neobservat.

Posteriorul bombat al Biancăi a fost scos în evidență de costumul de baie minuscul și de poziția în care a fost surprinsă focoasa blondă, prietenii virtuali ai divei grăbindu-se să aprecieze fotografia.

”Sunt foarte fericită”

Bianca Drăgușanu spune că în ultimul an s-a simțit foarte fericită, iar decizia de a se cuna a fost luată de ambii parteneri. Și ea și Alex Bodi au simțit acești lucru, iar secretul a fost păstrat cu strășnicie. Nici chiar părinții celor doi nu au știut că urmează să aibă loc fericitul eveniment.

„Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui. Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate… A fost discutată de mai multă vreme (n.red. – cununia civilă). Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală”, a spus Bianca Drăgușanu, la scurt timp după ce a ieșit de la Starea Civilă, pentru Antena Stars