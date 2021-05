Bianca Drăgușanu, imagini șocante. Vedeta s-a afișat cu un cheag de sânge la ochi: „Am fost atacată de un dragon”

Bianca Drăgușanu și-a șocat urmăritorii din social media, după ce s-a afișat cu un cheag de sânge la ochi. Vedeta a avut chiar și o explicație inedită, în primă fază, pentru ceea ce i s-a întâmplat.

Pe contul său de Instagram, Bianca Drăgușanu le-a arătat fanilor săi cum se pregătește pentru filmarea unui nou proiect, însă nu acest lucru le-a atras atenția internauților, ci modul în care s-a afișat blondina.

În timp ce se filma de aproape, Bianca le-a arătat internauților cheagul de sânge pe care îl avea la ochi, oferindu-le o explicație cel puțin bizară…pe moment.

„Aici în ochi am fost atacată de un dragon. Glumesc…Am voie la ora asta să glumesc. Ori de la oboseală, ori de la tensiune, așa stă situația” a spus Bianca, zâmbind.

Fanii au crezut că a fost atacată din nou

Acum câteva luni, Bianca Drăgușanu a apărut în public plină de vânătăi din cauza bătăilor încasate din partea lui Alex Bodi, așa că acum, internauții s-au speriat când au văzut-o într-o asemenea stare, crezând, cei mai mulți dintre ei, că scenariul s-a repetat.

În urmă cu doar câteva luni, Bianca Drăgușanu a fost bătută cu bestialitate

“(…). Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat (…). Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală”, a declarat fosta prezentatoare pe IG Story în urmă cu trei luni, când a postat mai multe poze șocante, realizate după agresiunile violente la care a supus-o fostul soț, Alex Bodi.

