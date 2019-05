Bianca Drăgușanu, însărcinată cu Alex Bodi?! „La prima sarcină am putut să ma ascund, acum nu mai pot”

S-au certat, s-au împăcat, dar în final au demonstrat că dragostea învinge orice obstacol. Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au trecut peste momentele dificile și au planuri mari de viitor.

După ultima ceartă pe care au avut-o, nimeni nu se mai aștepta la o împăcare între cei doi. Se pare că, relația lor este și mai sudată, iar Alex Bodi a declarat că își dorește doi băieți cu blondina.

„Eu i-am cunoscut părinții și el pe ai mei. Am fost împreună la părinții lui în Spania, iar el a fost cu mine la mama și la Sofia. Nu s-au cunoscut părinții noștri între ei, dar urmează să se cunoască și ei. Eu nu cred nimic până nu văd. Noi suntem într-un stadiu în care trecem deja la fapte. Relația noastră a fost pusă la încercare de câteva ori. Nu mi-a dat motive să fiu geloasă și nici eu lui. El vrea doi băieți. Dacă se întâmplă o să vedeți și voi. Prima dată am putut să mă ascund, dar a doua oară nu știu dacă pot. O să plec din țară și o să vin cu copiii. Pe Alex l-au întrebat anumite persoane dacă eu chiar am avut un copil. I-am arătat poze cu mine însărcinată pe care nu le-am făcut publice, pentru că nu îmi stă în fire. Dacă va mai exista o a doua sarcină, o să fac ce nu am făcut la prima”, a spus Bianca Drăgușanu, pentru viva.ro.

A fost momentul dezvăluirilor. Focoasa blondină a mai povestit faptul că se gândesc serios și la căsătorie.

„Avem o relație a noastră specială și poate vom ajunge și la un mariaj”, a spus diva, în timp ce afaceristul a fost mult mai tranșant. „Am luat în calcul și varianta asta. Ne iubim, este firesc să ne gândim și la un mariaj”, a spus Alex!