Bianca Drăgușanu a făcut un anunț pe rețelele de socializare. Blondina și-a achiziționat o locuință într-o zonă râvnită de multe persoane, mai ales datorită peisajelor superbe! Fosta parteneră de viață a lui Alex Bodi a decis să își schimbe ”traiectoria” și se află în prezența familiei, pentru a petrece momente de neuitat.

Bianca Drăgușanu a postat pe InstaStory un anunț neașteptat. Blondina susține că și-a luat casă în Marbella, în Spania, loc râvnit de multe persoane și vedete, mai ales datorită peisajelor incredibile pe care le are.

”Din Turcia am aterizat direct în Spania. Suntem în Marbella, ne-am luat casă aici. Breaking news! Și mi-am adus toată familia. Iar acasă am și piscină, ce credeți! Și piscina e deja plină cu familia mea. O am pe Vica, trăiesc pe picior mare, nu am doar 41 la picior. Vica mai și gătește pentru mine, pentru că îmi permit. Am aici chiar și stilistul. Am aici și domnișoara care îmi face părul, mai nou. Iar în spate o am pe sora mea care face stilying de imagine se întreține cu bodyguardul meu. Și, bineînțeles, dragii mei, am și bonă personală. Bine, mă rog, este un bon personal care se ocupă de copii”, spune Bianca Drăgușanu pe Instastory.

Ce meserie și-ar fi dorit să aibă Bianca Drăgușanu

Invitată în cadrul unui podcast, Bianca Drăgușanu a dezvăluit mai multe amănunte din viața ei personală. Printre altele, vedeta a vorbit și despre ce visa să devină atunci când era mică. Se pare că blondina își dorea să urmeze Facultate de Medicină și să devină medic estetician. Însă, din păcate, din cauza situației financiare de atunci nu a putut să își urmeze visul, însă l-a îndeplinit pe următorul, acele de a deveni vedetă.

„Mi-aș fi dorit foarte tare să fii devenit medic. Dacă aș fi avut capacitatea financiară la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi devenit un medic estetician foarte bun. Sunt un domeniu de care știu tot, sunt și pasionată. Prima operație am făcut-o la 25 de ani. Purtam bureți la sutiene, nu mai mergea. Am negociat la sânge prețul, fiindcă nu aveam bani, parcă aș fi cumpărat cireșe”, a declarat Bianca Drăgușanu, în cadrul podcast-ului realizat de Damian Drăghici.

