Bianca Drăgușanu, la momentul adevărului! Cum a reușit să adune sume fabuloase? „Eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă”

Bianca Drăgușanu nu duce lipsă de nimic și este o femeie și o mămică împlinită. Când vine vorba despre partea financiară, blondina este cât se poate de mulțumită, ducând o viață destul de opulentă. Aceasta a dezvăluit cum și-a câștigat banii de-a lungul timpului și cum a reușit să adune sume fabuloase.

Bianca Drăgușanu trăiește pe picior mare și astea se poate vedea. Vacanțele exotice, restaurantele de fiță și bolizii de lux sunt la ordina zilei pentru aceasta. Însă, contrar așteptărilor unora, Bianca Drăgușanu susține că mereu și-a câștigat singură banii și că nu a fost niciodată o femeie întreținută.

„Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi an cu o casă de pariuri, etc. Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică

Bianca Drăgușanu a găsit un nou lucru care o nemulțumește la aspectul său fizică, așa că nu a stat mult pe gânduri și a apelat la ajutorul medicului estetician. Vedeta este nemulțumită de forma pe care buzele sale o au în acest moment și a decis să schimbe acest lucru.

„Vreau să vă spun că spre sfârșitul săptămânii mi-am programat o vizită la Cluj la doctorița mea pentru că am de gând să-mi schimb forma buzelor, deși până acum eram mulțumită pentru că mie așa îmi place și cred că îmi stă bine.

În momentul de față vreau să vă mărturisesc că acum câțiva ani, vreo 12, mi-am injectat o substanță, bio-alcamid și mă deranjează, se vede inestetic, am de gând să facem o incizie, să topim toată substanța și să dăm o formă nouă a buzelor”, a spus Bianca Drăgușanu, pe InstaStory.

