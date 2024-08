Bianca Drăgușanu, la un pas să rămână paralizată după ultima intervenție estetică: ”Îmi târam piciorul după mine pentru că nu puteam să-l mișc”

Bianca Drăgușanu este o fire deschisă și nu a ascuns niciodată faptul că de-a lungul timpului a apelat la numeroase operații estetice. Însă, frumusețea a costat-o scump pe blondină, care a trecut prin momente cumplite după o operație de lifting facial. În urma intervenției, vedeta a rămas semiparalizată pe partea dreaptă a corpului, timp de două săptămâni. Clipele de coșmar prin care a trecut.

La începutul acestui an, Bianca Drăgușanu a decis să treacă, din nou, pragul cabinetului medicului estetician. Atunci vedeta a decis să facă o operație de lifting facial, ce a durat mai bine de 11 ore. Cum intervenția a fost una complexă, vedeta a avut nevoie de anestezie generală, iar atunci când s-a trezit a avut parte de un mare șoc.

O vorbă românească spune că „Baba suferă la frumusețe”, iar Bianca Drăgușanu pare să știe cel mai bine acest lucru. Invitată recent în cadrul unui podcast, blondina a făcut o mărturisire tulburătoare. Aceasta a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului, mărturisind că una dintre ele i-a adus multă suferință.

Este vorba despre operația de lifting facial pe care blondina a bifat-o la începutul acestui an. Intervenția a fost una complexă, ce a durat mai bine de 11 ore, așa că a fost nevoie de o anestezie generală. Ei bine, operația a decurs bine, însă atunci când s-a trezit Bianca Drăgușanu a avut parte de o surpriză terifiantă.

Mai exact, se pare că blondina a rămas semiparalizată. Vedeta nu își putea mișca partea dreaptă a corpului, târându-și piciorul și având dificultăți în a deschide unul dintre ochi. Această stare a durat două săptămâni, timp în care vedeta a trecut prin momente extrem de grele.

„Întotdeauna am o frică înainte să intru în anestezie generală pentru că la ultima intervenție pe care am făcut-o am avut sechele vreo două săptămâni. Am fost semiparalizată pe partea dreaptă a corpului. Îmi târam piciorul după mine pentru că nu puteam să-l mișc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.