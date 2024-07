Cum l-a prins Bianca Drăgușanu pe Gabi Bădălău când o înșela. Dezvăluiri uluitoare: ”Nu o dată! De mai multe ori!”

Complicate sunt căile iubirii, mai ales în ceea ce îi privește pe Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu. Deși în prezent nu mai formează un cuplu, cei doi nu exclud posibilitatea unei noi împăcări, însă până atunci blondina nu s-a sfiit și a dat mai multe detalii din povestea sa de iubire. Vedeta a vorbit despre infidelitate, mărturisind că Gabi Bădălău a călcat de mai multe ori strâmb. Mai mult, aceasta chiar a povestit cum l-a prins pe bărbat că o înșală.

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a fost una tumultuoasă, presărată cu numeroase despărțiri și împăcări. Ei bine, într-un episod al despărțirii se află cei doi și în acest moment, însă împăcarea s-ar putea să urmeze și ea în curând, potrivit declarațiilor făcute de blondină. Însă, până atunci, Bianca Drăgușanu a rupt tăcerea asupra unui subiect sensibil. Aceasta a mărturisit că a fost înșelată în repetate rânduri de fostul soț al Claudiei Pătrășcanu și a povestit cum l-a prins pe bărbat pe picior greșit.

(CITEȘTE ȘI: S-A ÎNTORS LUMEA CU SUSUL ÎN JOS! BIANCA DRĂGUȘANU, CUVINTE DE LAUDĂ LA ADRESA CLAUDIEI PĂTRĂȘCANU. AU ÎNGROPAT SECUREA RĂZBOIULUI)

Recent, Bianca Drăgușanu a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre dezamăgirile sale în dragoste. De asemenea, aceasta a mărturisit și că a fost înșelată de mai multe ori de iubitul său și chiar l-a prins în fapt. Dezamăgită și trădată, Bianca Drăgușanu nu s-a lăsat ușor și a făcut spectacol atunci când și-a prins bărbatul pe picior greșit.

„Nu o dată, de mai multe ori (n.r. l-a prins pe Gabi Bădălău că o înșală)! Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse. Am trecut, la un moment dat, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a povestit Bianca Drăgușanu.