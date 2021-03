Bianca Drăgușanu, mesaje cu tâlc după ce a lăsat impresia că a plecat împreună cu Gabi Bădălău în vacanță. S-a filmat din nou în costumul Evei, iar imaginația unora s-a încins | FOTO

Bianca Drăgușanu a publicat patru mesaje cu tâlc după ce a lăsat impresia că a plecat împreună cu Gabi Bădălău în vacanță. În timp ce afaceristul nu a dezvăluit destinația pe care a avut-o, fosta prezentatoare a împărtășit tuturor că se află în Cluj-Napoca, unde urmează să își facă două operații estetice majore.

Bianca Drăgușanu, mesaje cu tâlc după ce a părut că pleacă în vacanță cu Gabi Bădălău

În vârstă de 39 de ani, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au filmat ieri într-un aeroport cu un troler identic și, pentru că imaginile au fost publicate aproape în același timp, unii dintre fanii lor au crezut că pleacă împreună într-o vacanță. Iar la câteva ore distanță, creatoarea de modă a anunțat pe social media că se află în Cluj-Napoca, însă, controversatul milionar nu a mai făcut nicio postare pe Instagram, unde a început să fie activ.

Ulterior, fosta prezentatoare de la Kanal D a postat trei mesaje în limba engleză cu tâlc și unul în limba română – cel din urmă este următorul: “Când mulțimea spunea: «Nu am vrea să fim niciodată ca tine», le-am răspuns: «Stați liniștiți, nu veți putea fi»”. Iar celălalte sunt: “Pay attention to the signs, it is what it look like (n.r.: Fii atent la semne, este cum arată)”, “The best things happen unexpectedly (n.r.: Cele mai bune lucruri se întâmplă pe neașteptate)”, “Nobody is perfect. I am nobody. I am perfect (n.r.: Nimeni nu e perfect. Eu sunt nimeni. Eu sunt perfectă)”.

Tot azi-noapte, Bianca Drăgușanu s-a filmat în timp ce se relaxa în cada plină cu apă și spumă, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului; imaginile HOT vin la mai puțin de trei săptămâni după ce s-a înregistrat în aceleași ipostaze, doar că atunci a lăsat să se vadă mai mult…

Bianca Drăgușanu, rinoplastie și schimbare de implant mamar

În urmă cu opt zile, creatoarea de modă a declarat că urmează să își facă o operația chirurgicală ce redă armonia feței și proporțiile perfecte ale nasului și o schimbare de implant mamar cu silicon.

“În urma consultației cu doamna doctor, urmează în următoarele două săptămâni să fac o schimbare majoră: o rinoplastie și o schimbare de implant mamar. Am mare încredere că rezultatul va fi cel dorit, deoarece în această clinica se lucrează cu cele mai noi, sigure implanturi mamare, de ultimă generație”, a scris Bianca Drăgușanu săptămâna trecută pe Instagram, unde a postat o poză cu specialista care o “va tuna”.

