Bianca Drăgușanu s-a filmat complet goală în cadă, iar alături avea buchetul imens de trandafiri de la Gabi Bădălău. Mesajele cu subînțeles postate | VIDEO

Bianca Drăgușanu s-a filmat azi-noapte complet goală în cadă într-un cadru extrem de romantic… șampanie fină, candelabre cu lumânări albe aprinse și, desigur, buchetul imens de trandafiri primit de la Gabi Bădălău. Afacerista a postat Mesajele cu subînțeles postate | VIDEO

Bianca Drăgușanu, complet goală în cada plină cu apă și spumă

În vârstă de 38 de ani, Bianca Drăgușanu și-a surprins apropiații și fanii noaptea trecută, după ce a ales să publice imagini înregistrate chiar de ea în timp ce se răsfăța cu o baie demnă de o regină, așa cum s-a autointitulat. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, pe Instagram Stories, diva a urcat două video-uri diferite față de cel pus pe contul de TikTok.

“You worth it girl! Today is your day to shine (n.r.: Meriți asta, fată! Astăzi este ziua ta să strălucești!). Să te răsfeți cu bijuterii prețioase este o extravaganță de care meriți să te bucuri. Ești puternică, ești mamă, ești femeie de afaceri și faci asta în fiecare zi cu eleganță și grație! Strălucesti în orice moment și asta te ajută să reușești! (…)”, a scris vedeta pe Instagram.

Nu este pentru prima dată când creatoarea de modă se filmează în ipostaze sexy! În timpul vacanței din Maldive alături de Gabi Bădălău, ea s-a lăsat filmată în timp ce înota topless într-o piscină; scenele HOT au fost publicate de fosta prezentatoare și pe contul ei de TikTok, iar melodia aleasă de ea a fost “Me Provocas”, lansată de artiștii Dynoro & Fumaratto.

La descrierea postării, ea a notat următorul mesaj: “#meprovocas #miamor #maldives (n.r.: #MăProvoci #DragosteaMea #Maldive)”, dar și un emoticon care reprezintă o inimă roșie. Unii dintre internauți cred că aceasta ar fi o declarație de iubire indirectă pentru Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu se întoarce în televiziune?

Înainte să publice filmărițe incendiare, Bianca Drăgușanu a publicat o înregistrare de pe vremea când modera emisiunea “Te vreau lângă mine!”, care a rulat la Kanal D. Dacă a fost un semn indirect că își pregătește întoarcerea pe micile ecrane, vom afla de la ea. Unii dintre fani consideră că a postat video-ul pentru că i s-a făcut dor de acea perioadă a vieții sale.

Sursa foto: Facebook, Instagram Stories & TikTok