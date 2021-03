Bianca Drăgușanu și-a mutat familia lângă Alex Bodi. “Viața mea este perfectă”

Bianca Drăgușanu este în culmea fericirii de când sora ei, Oana, a acceptat să se mute în Capitală. Vedeta s-a ocupat de toate formalitățile pentru achiziționarea unei locuințe în zona de Nord a Bucureștiului. CANCAN.RO a aflat că familia divei s-a făcut vecină cu Alex Bodi, după ce s-a mutat într-un complex rezidențial din aceeași zonă.

Fosta prezentatoare TV face ce face și tot pe lângă Alex Bodi ajunge. Cei doi sunt ca niște magneți care se atrag chiar dacă unul ar fi la Polul Nord, iar celălalt la Polul Sud. Bianca Drăgușanu a făcut posibil imposibilul, după ce și-a convins sora să se mute în Capitală.

Oana, fostă concurentă la Asia Express, s-a mutat de curând într-o vilă dintr-un complex rezidențial din zona Tunari, județul Ilfov, localitate în care are și Alex Bodi vila de 700 de mii de euro. Familia Biancăi Drăgușanu a devenit, fără să-și propună, vecină cu afaceristul din Mediaș, de parcă soarta a lucrat să-i aducă pe cei doi „foști” tot împreună, cel puțin în aceeași zonă.

„Toate lucrurile se întâmplă așa cum trebuie”

Contactată de CANCAN.RO, diva a confirmat că sora ei, Oana, s-a mutat în Capitală.

„Sunt foarte fericită. Am adus-o pe Oana aici, foarte greu am convins-o, vreau să facem afaceri împreună, avem multe planuri foarte mari de viitor, o să fie foarte bine.

Eu sunt foarte pozitivă, sunt foarte bine, viața mea este perfectă. Acum am familia aici. Pe mama am adus-o anul trecut cu locul de muncă, acum a venit și sora mea. Am și băieții ei cu mine mereu, îi plimb, vreau să merg cu ei peste tot, cu Oana. Sunt foarte, foarte bine. Toate lucrurile se întâmplă așa cum trebuie”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă nu prea a avut noroc în dragoste, diva este cât se poate de împlinită în ceea ce îi privește pe apropiați. Vedeta este înconjurată acum doar de oamenii dragi, după ce experiențele trecute au făcut-o să cearnă atent lista cu cei care erau pe lângă ea.

Oana s-a mutat în Tunari împreună cu soțul și fiul cel mic și s-a „cuplat” cu sora ei, Bianca Drăgușanu, în dezvoltarea afacerii cu haine pe care vedeta o are de ani buni. (NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU EXPLICĂ ÎN CE STADIU ESTE RELAȚIA EI CU GABI BĂDĂLĂU + CE LEGĂTURĂ MAI ARE CU ALEX BODI)

O relație tumultuoasă cu Gabi Bădălău și Alex Bodi

Bianca Drăgușanu s-a despărțit la finalul lui octombrie 2020 de Alex Bodi, după ce afaceristul a „călcat pe bec”, venind cu Daria Radionova în țară. Blonda s-a orientat rapid către un alt milionar, care ar fi „lucrat” două luni la cucerirea ei. Vedeta s-a cuplat, la începutul lunii decembrie, cu Gabi Bădălău, la munte, după care au petrecut clipe de vis în Dubai și Maldive.

Cei doi se află într-o relație liberă, în care fiecare face ce vrea, vedeta neasumându-și relația cu afaceristul. (VEZI AICI: CUM SE “TRATEAZĂ” BIANCA DRĂGUȘANU DUPĂ “DIVORȚUL” DE GABI BĂDĂLĂU)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.