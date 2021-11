Bianca Drăgușanu, pregătită pentru o nouă operație estetică. Câte mii de euro va scoate din buzunar

Bianca Drăgușanu se pregătește pentru o nouă operație estetică. Blondina va scoate din buzunar câteva mii de euro pentru următoarea intervenție estetică.

Bianca Drăgușanu este pregătită pentru o nouă intervenție estetică. Blondina este nevoită să își schimbe silicoanele, pentru a nu avea probleme de sănătate cu coloana. Dacă înainte a avut implanturi cu un volum mai mare, de data aceasta este decisă să își pună silicoane mai mici. De asemenea, medicul i-a spus Biancăi faptul că va exista un surplus de piele care va trebui înlăturat. O altă procedură de care va beneficia Bianca Drăgușanu va fi o ridicare a sânilor.

Astfel că, după ce va găsi câteva zile libere, Bianca Drăgușanu va merge la Cluj pentru intervenția respectivă. Aceasta va costa în jur de 4000 de euro.

Ce spunea Bianca Drăgușanu în 2014 despre operațiile estetice

Până în 2014, Bianca Drăgușanu investise peste 10.000 de euro în operațiile estetice.

„Nu am lentile de contact, sunt ochii mei naturali. Acum nu port gene false, deși le mai folosesc câteodată. Mă costă 30 de lei. Le mulțumesc părinților mei pentru acești ochi. Extensiile pe care le folosesc sunt din păr natural și costă 300 de euro. Buzele sunt injectate, am acid hialuronic băgat de 2 ori, adică 600 de euro. Nu am rinoplastie, este nasul meu, care arată altfel de când am slăbit cele 35 de kg. Dinții nu i-am schimbat, am fațete pentru că am vrut dinți foarte albi. Am dat pe ele 10.000 de euro. Este vorba despre igienă și sănătate. Asta e tot ce am la nivelul feței, pomeții și bărbia sunt intacte. Sânii i-am operat o singură dată, am dat 2.500 de euro pe ei. Nu am mai făcut alte îmbunătățiri. Atunci nu aveam bani și m-am târguit ca pentru un sac de cartofi. I-am zis că am doar 2.000 de euro, slăbisem mult și am zis măcar una să mi-o facă.

Am zis că fac orice, dau cu mătura, cu mopul. Aveam un complex, am slăbit și sănii mi s-au lăsat. Am alunițe scoase cu laserul, una am făcut-o chiar data trecută. Nu e periculos să le scoți, ci să le ții, pentru că din cauza soarelui se schimbă. Eu nu am dat bani pe intervenție, dr. Kasem a făcut-o fără bani. Intervenția cred că ar costa 200 de euro. Nu mi-am scos nicio coastă, îmi fac radiografie să vedeți că le am pe toate. La picioare am intervențiile la tibie. Aș vrea să îmi schimb picioarele cu totul pentru că am dureri groaznice. Tot ce am făcut acolo a fost strict medical. Nu pot estima costul lor. Mai pui la ele și drumul și cazarea, cam 2.000 de euro. Ca să ai un posterior de invidiat, trebuie să șții în ce poziție să stai. Ca să par mai slabă, trebuie să fiu filmată de jos în sus. Fondul de ten cu care îmi acopăr picioarele costă 30 de euro pe lună”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: captură video Youtube