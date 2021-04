Bianca Drăgușanu, problemă delicată după o intervenție estetică: “Ce mi-o fi trebuit mie implant de sprâncene? O porcărie”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că se confruntă cu o problemă delicată după o intervenție estetică pe care și-a făcut-o în urmă cu un an. Este vorba despre implantul de sprâncene, care a fost un real succes. Potrivit mărturiilor vedetei, aceasta a omis să-i spună un amănunt extrem de important medicului care a realizat operația și, în prezent, este nevoită să apeleze foarte des la serviciul de laminare sprâncene.

Bianca Drăgușanu, problemă delicată după implantul de sprâncene

În vârstă de 39 de ani, Bianca Drăgușanu are o slăbiciune uriașă pentru operațiile estetice și, înainte să se lase pe mâinile, experților, ea se documentează foarte bine. Din nefericire, când și-a făcut implantul de sprâncene, iubita lui Gabi Bădălău nu și-a dat seama că trebuie să-i menționeze medicului că, de fapt, ea nu are părul drept, ci creț. Astfel, acestea cresc “răzvrătite”, motiv pentru care, o dată la două săptămâni, își face cunoscuta procedură de laminare a sprâncenelor.

“În momentul ăsta, urmează să îmi fac o laminare a sprâncenelor. Pentru că, fix în urmă cu un an, eu mi-am făcut un implat la sprâncene. O porcărie, dacă mă întrebați, pentru că nu am fost documentată. Bine, am fost, eu sunt un om foarte informat și foarte documentat, mai ales când urmează să îmi fac câte o procedură de genul, știu absolut tot. Ceea ce am omis la implantul meu de sprâncene a fost că, eu având părul creț, probabilitatea ca sprâncenele mele să crească crețe era foarte mare. (…).

Mulțumesc domnului doctor Felix care mi-a făcut implantul de sprâncene magnific (…). Am uitat să-i spun – nu e de vină el – că eu sunt creață (n.r.: doctorului care i-a făcut implantul de sprâncene)… dacă îi spuneam că sunt creață”, a spus Bianca Drăgușanu într-un filmuleț încărcat azi pe Instagram Stories.

Ulterior, creatoarea de modă a mai mărturisit: “Și, a trecut anul, sprâncenele au început să crească… crețe! Iar acum, o dată la două săptămâni, nu-i așa, trebuie să vin să le îndrept. Deci, am sărit din lac în puț, că poate altă treabă nu aveam. (…). Mi-a crescut un gard în loc de sprâncene. Am ditamai tufișul la ochi. Și trebuie să le și tundem”.

Bianca Drăgușanu, avertisment pentru cei care vor să își facă implant de sprâncene

Afacerista le-a recomandat celor care vor să apeleze la implantul de sprâncene să și-l facă doar dacă au părul drept… altfel, îi vor călca pe urme… la saloanele unde există procedura de laminare a sprâncenelor.

“Bun, deci, una peste alta, recomand implantul de sprâncene dacă ai părul întins și nu ai părul creț, așa cum îl am eu, pentru că…”, iar specialista a intervenit: “Dar tu ai, chiar ai niște sprâncene foarte frumoase și firele sunt foarte groase și foarte dese”.

Spre finalul procedurii de laminare a sprâncenelor, fosta prezentatoare a spus: “Doamnelor și domnilor, acum se tunde gardul, pentru că a venit primăvara și trebuie să facem o defrișare. Se tunde gardul… Ce mi-o fi trebuit mie implant de sprâncene?”.

