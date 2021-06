Bianca Drăgușanu, reacție ironică după ce Gabi Bădălău s-a despărțit de ea „Am un anunț important”

După ce Gabi Bădălău a anunțat despărțirea de Bianca Drăgușanu, în direct, la Tv, blondina a spus și ea că are un anunț important de făcut.

Într-o notă ironică, Bianca Drăgușanu a spus de curând pe contul ei de Instagram că, având în vedere ultimele evenimente din viața ei, are un anunț important de făcut.

”Am un anunț foarte, foarte important de făcut. Având în vedere ultimele evenimente din viața mea, vreau să vă spun că.. angajez croitorese. Da! Datorită volumului de muncă și cererilor, echipa atelierului meu se mărește”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.

Gabi Bădălău a „rupt-o” definitiv cu Bianca Drăgușanu

”Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă. Au fost 100% invenții și minciuni și răutăți. Niciodată! Nu există! Eu și Bianca nu am vorbit niciodată aceste detalii”, a declarat Gabi Bădălău, în direct la Antena Stars.