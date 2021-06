Ce a făcut Bianca Drăgușanu după ce Gabi Bădălău a anunțat despărțirea, în direct, la Tv. Și-a luat fiica și…

Gabi Bădălău a surprins pe toată lumea miercuri, 2 iunie, când a anunțat despărțirea de Bianca Drăgușanu, în direct, la Tv. Blondina nu a venit cu o replica pe parcursul zilei, însă a arătat ce este cel mai important pentru ea.

Bianca Drăgușanu și-a început ziua de miercuri cu fiica ei, Sofia, pe care a luat-o drept „asistentă”. „Bună ziua, dragii noștri prieteni. Astăzi o am alături pe asistenta și pe prietena mea cea mai bună, Sofia. Zi „bună, prieteni! Astăzi o însoțesc pe mami la treburile ei”. Mergem să facem niște rochii frumoase”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.

Cele două au plecat spre atelierul de rochii al divei și au stat acolo împreună câteva ore bune.

Nu este prima dată când, într-un moment tensionat al vieții ei, Bianca decide să se axeze pe fiica sa, dar și pe muncă. De multe ori, despărțirile cu Alex Bodi, blondina reacționa la fel.

Gabi Bădălău: „Nu ne mai leagă nimic”

„Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă. Au fost 100% invenții și minciuni și răutăți. Niciodată! Nu există! Eu și Bianca nu am vorbit niciodată aceste detalii”, a declarat Gabi Bădălău, în direct la Antena Stars.

