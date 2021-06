Bomba zilei! Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu s-au despărțit. Afaceristul a făcut anunțul în direct: ”Nu ne mai leagă nimic”

Când toată lumea credea că o să-i vadă în fața altarului, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu și-au spus ”Adio!”. Anunțul a fost făcut de fostul soț al Claudiei Pătrășcanu.

Au format un cuplu timp de cinci luni și au trecut prin multe obstacole. Iată, însă, că după un șit de despărțiri și împăcări, Bianca Drăgușanu ș Gabi Bădălău au decis să pună punct poveștii lor de dragoste. Anunțul a fost făcut de afacerist, care a mărturisit că nu îl mai leagă nimic de fosta prezentatoare TV.

Potrivit acestuia, cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate deoarece își doresc lucruri diferite în momentul de față. Chiar și așa… Gabi Bădălău are numai cuvinte de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu, în ciuda disputelor pe care le-au avut de-a lungul timpului. Îi dorește numai bine și nu îi poartă ranchiună. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, ATAC DUR LA ADRESA LUI ALEX BODI DUPĂ CE FOSTUL SOȚ A PUBLICAT ÎNREGISTRĂRI CU EA: ”SOCIOPAT ȘI BIPOLAR”)

”Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă.

Sunt un bărbat singur, fără nicio obligație, cu gândul doar la copiii mei și la afaceri. Atât. Am avut o relație frumoasă. Vreau să rămân doar cu amintirile bune din această relație. Despre Bianca am o părere foarte bună și îi doresc binele și cam atât. Nu cred că această mediatizare care s-a făcut este benefică cuiva. Nu am avut nicio discuție cu familia mea despre Bianca Drăgușanu. Nu comentez declarațiile Biancăi. Eu îmi asum ce spun.

Sper că este ultima oară când vorbesc despre acest subiect. Sper că am fost destul de clar și înțelept și îmi doresc ca toată lumea să fie bine. Am considerat de comun acord că această relație nu duce nicăieri și Bianca merită ceva mai bun decât mine. Suntem diferiți ca oameni, ne dorim lucruri diferite. Am decis de comun acord”, a declarat Gabi Bădălău la Antena Stars.

”Nu au contat pentru mine întâlnirile ei cu Alex Bodi”

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, momentul în care Alex Bodi s-a dus peste Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu la restaurant, în timp ce aceștia luau prânzul, pentru a lămuri acuzațiile pe care blonda i le-a adus. Bodi i-a spus lui Bădălău că Bianca ar fi inițait întâlnirile și că l-ar fi mințit în ceea ce privește relația ei actuală. (VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU: “BREAKING NEWS! SUNT ÎNSĂRCINATĂ” | FOTO)

Pe de altă parte, Gabi Bădălău mărturisește că nu ar fi fost deranjat de întâlnirile recente ale Biancăi cu fostul ei soț. Fanii, însă, cred cu tărie că acest lucru a cântărit mult în despărțirea dintre afacerist și fosta prezentatoare TV. Totodată, Gabi Bădălău nu vrea să mai vorbească despre fosta lui relație, ci vrea să se axeze pe creșterea și educația copiilor săi.

”Eu am avut încredere în Bianca. Nu au contat pentru mine acele întâmplări neplăcute pentru ea (n.r. întâlnirile cu Alex Bodi). Nu mă interesează subiectul. Nu contează pentru mine asta. Nu mă interesează. E cel mai bun lucru în momentul ăsta pentru mine. Dacă am ales să fac pasul ăsta și să spun cu subiect și predicat lucruri, înseamnă că-mi asum. Pentru mine contează foarte mult ce spun copiii mei, familia mea, apropiații mei. Mi-e greu să vorbesc, nu vreau și încerc să fiu optimist, să mă gândesc la viitorul copiilor”, a mai spus Gabi Bădălău.