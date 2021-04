Bianca Drăgușanu și-a vândut imaginea pe 100 de mii de euro unui studio de videochat

Bianca Drăgușanu întoarce banii cu lopata, în timp ce multe firme din România încearcă să-i cumpere imaginea cu bani grei. Ultimul contract pe care blonda l-a făcut este cu un studio de videochat, care i-a dat, nici mai mult, nici mai puțin de 100.000 de euro.

Femeie de afaceri, independentă și fără restricții financiare, Bianca Drăgușanu a știut ce vrea încă de la lansarea ei în showbiz: bani, putere și independență. La cei 38 de ani pe care îi are, diva și-a îndeplinit toate visele pe care le-a avut și pentru care a muncit ani la rând: are propriul atelier de creație, a devenit diva showbiz-ului românesc, are un duplex de lux, bolizi de lux și o fiică pe nume Sofia cu unul dintre cei mai râvniți bărbați din România. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A CAM EXAGERAT CU OPERAȚIILE ESTETICE. CUM ARATĂ ACUM POSTERIORUL VEDETEI. FOTO)

Și pentru că are peste un milion de fani pe Instagram, dar și o carieră profesională în spate, Bianca Drăgușanu semnează contracte de imagine bănoase, cu mii de euro doar pentru o postare, ori își vine imaginea pe sute de mii de euro.

CANCAN.ro a aflat că Bucureștiul este împânzit de imagini cu diva showbiz-ului făcând reclamă la un studio de videochat. Pentru ca fața ei să apară la fiecare colț de stradă, fosta prezentatoare Kanal D a primit 100 de mii de euro, bani pe care i-a luat imediat după semnarea contractului. (VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI IULIA SĂLĂGEAN, IPOSTAZE +18 ÎN DORMITOR!)

Bianca Drăgușanu va apărea timp de 6 luni pe cele mai importante bulevarde din Capitală cu reclama la studioul de videochat. „Ai văzut stelele doar pe cer? Schimbă-ți job-ul”, încurajează diva doritorii de chat.

Relație cu năbădăi cu Gabi Bădălău

De când s-a despărțit de Alex Bodi, Bianca Drăgușanu s-a cuplat cu Gabi Bădălău, cu care este de mai bine de 5 luni. Cei doi se ceartă și se împacă la ordinea zilei, însă, chiar și așa, relația dintre ei rezistă. (NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU, IMPLICATĂ ÎN DENUNȚUL LUI ALEX BODI? FOSTA SOȚIE, CARE L-A DAT PE MÂNA POLIȚIEI, ESTE PRIETENĂ LA „CATARAMĂ” CU VEDETA)

Diva are două mariaje la activ: unul cu Victor Slav, altul cu Alex Bodi. Bianca Drăgușanu a debutat ca asistentă în emisiunea lui Capatos, după mai multe ieșiri cu Botezatu în public. Ulterior, ea a fost prezentatoare TV, iar de ceva timp se focusează pe afaceri, nemaifiind atrasă de media.