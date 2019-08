Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, fotografie ”fierbinte”: ”Amândoi simțim…”

Au păstrat secretul până în ultimul minut și au dorit ca oficializarea relației dintre ei să se desfășoare într-un cadru restrâns. Bianca Drăgușanu și Alex Bodi sunt mai fericiți ca niciodată, iar fanii lor au avut plăcuta surpriză de a-i vedea într-o ipostază tandră.

Bianca Drăgușanu spune că în ultimul an s-a simțit foarte fericită, iar decizia de a se cuna a fost luată de ambii parteneri. Amândoi au simțit acești lucru și nici părinții celor doi nu au știut că urmează să aibă loc fericitul eveniment.

„Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui. Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate… A fost discutată de mai multă vreme (n.red. – cununia civilă). Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală”, a spus Bianca Drăgușanu, la scurt timp după ce a ieșit de la Starea Civilă, pentru Antena Stars,

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, unde a moderat emisiunea “Te vreau lângă mine”. La acel moment, ea a fost înlocuită cu Andreea Mantea.