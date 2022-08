Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au plecat într-o vacanţă romantică. Ce destinaţie au ales cei doi

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu se mai feresc. Dacă până acum cei doi au preferat să îşi ţină relaţia departe de ochii curioşilor, în prezent lucrurile s-au schimbat. Vedeta şi omul de afaceri au plecat într-o vacanţă romantică, iar spre surprinderea fanilor, blondina a publicat mai multe imagini din intimitate pe reţelele de socializare. Iată ce destinaţie au ales îndrăgostiţii.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt mai fericiţi ca niciodată. Deşi relaţia lor nu a fost întotdeauna roz, ba chiar au avut de depăsit multe momente tensionate, se pare că lucrurile s-au rezolvat. Astfel, afaceristul şi blondina au decis că este timpul să plece departe de agitaţia din Bucureşti si să îşi acorde mai mult timp unul pentru celălalt.

Cei doi au ales o destinație superbă şi foarte populară a Greciei, mai exact Mykonos. Bianca nu a pierdut timpul şi a publicat mai multe imagini din vacanţa pe care o petrece alături de jumătatea sa. Pe Instastory diva a publicat printre altele şi un filmuleţ în care apare de mână cu iubitul ei, pe malul mării. În video se observă cum cei doi se plimbă pe malul mării, în timp ce se ţin de mâna ca doi adolescenţi, semn că în acest moment relaţia lor trece printr-o perioadă foarte bună.

Ce avere are Bianca Drăguşanu

Bianca Drăgușanu a devenit o femeie de afaceri plină de succes. A spus de multe ori că reușește tot ceea ce își propune să realizeze. De curând, blondina a vorbit despre ce bunuri materiale deține.

Conform spuselor acesteia, Bianca deține pe numele ei un apartament în București, unul în Dubai și o mașină.

”Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat ieri Bianca Drăgușanu, la Antena Stars