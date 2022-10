Bianca, fosta soție a lui Marian Corcheș, o face praf pe Carmen de la Sălciua: „A venit de la țară și și-a pus pe ea o rochie de la oraș”

Carmen de la Sălciua a trăit ieri una dintre cele mai frumoase zile din viaţa sa. Artista şi Marian Corcheş s-au căsătorit. Bruneta nu a dat prea multe detalii despre fericitul eveniment, a publicat pe reţelele de socializare câteva imagini în rochie de mireasă. Despre nunta celor doi a avut ceva de spus şi fosta soţie a lui Marian Corcheş.

Carmen de la Sălciua împărtăşeşte des lucruri din viaţa sa cu prietenii virtuali. Ieri le-a transmis acestora un mesaj, prin care îi anunţa că se mărită cu bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze de mai bine de un an: „De câteva zile vă spuneam că o să vină câteva lucruri frumoase în viața mea, ei bine, a sosit momentul să vă spun că astăzi mă mărit.”

Cum a reacționat Bianca, fosta soție lui Marian Corcheş

Fosta soţie a lui Marian Corcheş pare că nu a trecut peste despărţirea de actualul partener a lui Carmen de la Sălciua. Bianca a acuzat-o în repetate rânduri pe artistă că i-ar fi distrus căsnicia şi ori de câteva ori a avut ocazia a pus-o la punct pe aceasta. Despre nunta celor doi, Bianca spune că a fost un pas pe care s-au grăbit să îl facă.

„Părerea mea e că s-au grăbit, dar e decizia lor, nu am ce să spun mare lucru, să fie fericiți. Dacă nu am fost eu cea potrivită, poate e ea, eu sper ca el să fie fericit. Eu niciodata nu am spus că aș crede în iubirea lor, totul a fost așa… nu știu. Nu am crezut niciodată, nu vreau să dau din nou în ea, vreau să o las să se bucure de căsnicia lor, dar eu în iubirea lui nu cred. El întotdeauna a fost un om care s-a grăbit. Dacă nu i-a mers bine a fugit în brațele altei femei, a rămas acolo cât i-a fost bine, când nu i-a mai fost nici acolo, a fugit în brațele altei femei, cam așa a făcut el lucrurile”, a spus Bianca, la Antena Stars.

Mai mult, tânăra spune că fostul său soţ obişnuieşte să rămână în relaţii cât timp îi este bine, iar după pleacă fără să se uite înapoi, aşa cum a făcut şi cu ea. De asemenea, Bianca a făcut o remarcă destul de dură şi în ceea ce o priveşte pe actuala soţie a fostului său partener.

„Nu l-am văzut încântat, l-am văzut drept, lângă ea, neatingând mireasa. Mireasa a fost frumoasă, o rochie frumoasă, dar nu ajustată. Se vede, vrei să zic că a venit de la țară și și-a pus pe ea o rochie de la oraș? Mi se pare o nuntă grăbită. Un costum luat, pus, un mire care stă lângă mireasă ca o soră şi un frate. A luat rochia din magazin, şi un costum, le-au pus pe ei şi gata”, a mai spus bruneta.