Bianca Giurcă, de nerecunoscut după Insula Iubirii! A căzut în patima alcoolului și a jocurilor de noroc, iar familia este disperată!

Participarea la emisiunea “Insula Iubirii” (Antena 1) a umplut-o de bani, dar i-a secătuit sufletul și a aruncat-o în patima viciilor. Conform surselor CANCAN.RO, Bianca Giurcă nu reușește să-și revină deloc după ce a fost părăsită de Marius și își îneacă suferința în alcool, dar și în jocuri de noroc.

Are 24 de ani și este frumoasă de pică. A început o carieră ca influencer de online, din care câștigă bani frumoși. În ciuda faptului că are tot ceea ce îi trebuie unei tinere de numai 26 de ani, Bianca Giurcă nu are deloc încredere în propriile forțe. A demonstrat-o timp de 21 de zile, în care a participat la “Insula Iubirii”, reality show în care a dezvăluit că știe și este de acord ca iubitul ei să mai calce și strâmb, repetând, obsesiv, că ea nu este suficient de bună pentru el, deși evidențele au arătat exact contrariul. După ce a vărsat lacrimi amare și în timpul filmărilor, văzând ce face Marius pe cealaltă insulă, Bibi, așa cum este alintată, a decis să se lase și ea ispitită de Alin, un tânăr superb, de care s-a simțit atrasă de la bun început.

La bonfire-ul final al emisiunii, tik tok-ărița era convinsă că îi este mai bine fără bărbatul cu care s-a iubit timp de trei ani și jumătate. Mai mult, afirma că merită mai mult decât tot ceea ce a primit până acum și părea că, în sfârșit, se respectă. Socoteala de acasă nu se potrivește, însă, cu cea din târg. Ajunși înapoi în România, Bianca a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru ca Marius să treacă peste cele întâmplate și să o reprimească acasă. S-au reîmpăcat pentru o perioadă, însă, mai apoi, tânărul fermier a decis că relația nu mai merge și că e mai bine să se despartă definitiv.

A făcut o obsesie pentru Marius Moise!

Printre hohote de plâns, concurenta de la “Insula Iubirii” și-a făcut bagajele și s-a mutat într-un apartament cochet din centrul Capitalei. A urmat, o perioadă în care nu dorea să iasă din casă și să vadă pe nimeni, iar mai apoi a început să cadă în patima alcoolului, dar și a altor vicii.

“Bea de stinge, săraca, așa crede că-și amorțește simțurile. Nu știe ce să mai facă, trece de la o stare la alta, ba plânge și se închide în casă, ba vrea să iasă și să se distreze în cluburi. Bineînțeles că și în oraș bea la fel de mult. De asemenea, a început să joace iarăși și la păcănele, cheltuie sume foarte mari. E un om care dă pe nenorocirile alea o mare parte din ceea ce câștigă. Iar ea face 15.000 de dolari din activitatea de online. Colega ei de la Insula Iubirii, Claudia, a fost alături de ea și a încercat în mod constant să o ajute. I-a ținut și morală, a încercat și să o atragă pe partea aceasta cu sportul, ca să o țină ocupată.

Apoi a început să iasă cu Bianca în oraș, tocmai pentru a se asigura că nu mai face rele. Familia și prietenii nu o mai recunosc. E normal să suferi după un bărbat care te-a crescut de mică, însă totul are o limită. Nu este ok să te distrugi, să te pierzi pe tine. Roiesc bărbații după ea, dar pur și simplu a făcut o obsesie pentru Marius, nici măcar nu cred că este iubire. Și nu reușește să treacă peste”, au declarat surse apropiate acesteia, pentru CANCAN.RO.

