Bianca Giurcă și-a încercat-o cu ispita Alin, iar acum... Luptă pentru inima celui mai râvnit burlac de la Casa iubirii

Bianca Giurcă face turul televiziunilor. După ce şi-a pierdut jumătatea la Insula iubirii s-a înscris în emisiunea prezentată de Andreea Mantea la Kanal D pentru a umple golul lăsat de Marius. Să nu credeţi că nu a mai încercat până acum, ba chiar cu unul dintre concurenţii proiectului Casa iubirii. CANCAN.RO dezvăluie în exclusivitate detalii despre intrarea şatenei în show-ul matrimonial.

Bianca Giurcă tace şi face. Fosta concurentă de la Insula iubirii s-a resemnat şi vrea să înceapă un nou capitol. A plâns cât plâns după despărţirea de Marius, a încercat să-l facă să uite de escapada din Thailanda, însă fermierul nu a putut trece peste cele întâmplate. Deşi a încercat să îi acorde încă o şansă la întoarcerea în România, relaţia nu a mai funcţionat. Astfel, şatena şi-a făcut bagajele, a părăsit căminul conjugal şi s-a mutat în Capitală. Unde viaţa de noapte este total diferită cu ce experimentase ea până atunci. Asta tot din poveştile ei ştim. Şatena nu a prea fost scoasă în lume de fostul iubit, la vremea respectivă nu părea deloc deranjată, dar când a dat de gustul libertătii şi-a făcut de cap cum a ştiut mai bine.

Bianca Giurcă luptă pentru inima lui Patrick la Casa iubirii!

Acum vrea să se pună la casa ei. Îşi doreşte o relaţie serioasă, astfel a intrat în show-ul prezentat de Andreea Mantea pentru a-şi găsi marea dragoste. Cel puţin asta susţine. CANCAN.RO a aflat însă altceva. Dar să o luăm cu începutul.

Încă din luna martie a acestui an, Bianca Giurcă a fost surprinsă alături de Patrick, unul dintre concurenţii Casei iubirii într-un club din Bucureşti în ipostaze foarte, foarte apropiate. Imaginile au devenit rapid virale, iar de atunci internauţii au început să îşi pună tot felul de întrebări.

La fel şi noi. Astfel, am pus mâna pe telefon şi am contactat-o. Când a auzit despre ce este vorba, cu greu am reuşit să o mai ţinem pe Bianca în apel. Şatena nici nu a vrut să audă de subiect, dar ne-a explicat că nu are nicio legătură cu concurentul. Acum se pare că tot ce se spunea despre presupusa lor relaţie este adevărat. Fosta lui Marius Manole a declarat la intrarea în emisiune ca a pus ochii pe cineva, însă deocamdată nu vrea să-i dezvăluie numele. Dar după reacţia lui Patrick, toţi ne-am dat seama despre cine este vorba.

Bianca a avut o intrare specială în show, iar concurenţii nu au putut vedea din prima cu cine stau de vorbă. Tânărul s-a emoţionat foarte tare când şi-a dat seama cine era în spatele paravanului. Sentimente care nu l-au mai încercat de aproximativ 7 luni. Se zvoneşte că Patrick nu a mai putut să se apropie de nicio altă concurentă, din cauza relaţiei pe care o avea afară. Adevărul iese întotdeauna la iveală. Suntem cu ochii pe voi!

