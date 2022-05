Bianca Pop a fost internată la Spitalul 9! „Dacă nu mă scoateți de aici…”

Bianca Pop a reuşit să îşi şocheze fanii cu cele mai recente declaraţii. Fosta ispită de la Insula Iubirii a fost internată la un spital de psihiatrie în urmă cu câteva ore. Bruneta este vizibil afectată de cele întâmplate şi spune că singura vinovată de această situaţie este mama sa. Iată ce acuzaţii grave a mai făcut.

Bianca Pop a transmis pe pagina sa de Instagram faptul că se află internată fără voia ei la un spital de psihiatrie. Bruneta a povestit şi că a fost bătută de propriul său frate, iar în urma situaţiei, mama sa a decis să o lase pe mâna medicilor.

În acelaşi timp, fosta ispită amenință că va recurge la un gest necugetat dacă nu este scoasă de acolo.

„Pe mine m-a adus mama mea la nebuni, pentru că eu am slăbit 15 kilograme. Dar nici nu sunt 15 kilograme, uitați-vă în ce fel de condiții de boschetară stau. Ferească-mă Dumnezeu de nebuni. Păi aici știți ce fel de oameni sunt?! Și frate-miu m-a bătut, a venit poliția și poliția m-a dus la nebuni cu ea în condițiile în care tatăl meu s-a spânzurat și la nebuni a fost mama mea. Din acest moment pentru mine mama mea a murit. Dacă nu mă scoateți de aici, eu îmi tai venele”, a declarat Bianca Pop.

Bianca Pop regretă expunerea prea mare din spațiul public

Bianca Pop s-a făcut remarcată la ”Insula iubirii” fiind una din cele mai dorite ispite din show. Succesul a urmat-o la scurt timp, însă nu toată lumea poate face față unei expuneri în spațiul public. Bianca Pop a declarat motivul pentru care s-a retras de pe micile ecrane, dar și regretele cu care s-a pricopsit de-a lungul ”carierei de vedetă”:

„Nu am mai apărut la TV pentru că nu am simțit să apar, pentru că nu mi-am dorit să apar, sinceră să fiu, deși am fost căutată des! Și am refuzat elegant. Am fost toată vara plecată prin vacanțe. Nu am postat pentru că, la fel, nu am simțit să mă mai expun. Am realizat unde am greșit și cât am greșit cu expunerea mea.

De Insula Iubirii îmi este dor, a fost o experiență tare frumoasă în viața mea. Datorită lor am ajuns cunoscută. Zona de media îți face bine, dar și rău în același timp și trebuie să știi să gestionezi treaba. Eu, la un moment dat, m-am pierdut”, a spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO în urmă cu câteva luni.