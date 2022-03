Bianca Pop, hărţuită de fostul iubit: „Vrea să cedez psihic”

Bianca Pop a făcut acuzaţii grave în ceea ce îl priveşte pe fostul său partener. Fosta ispită de la Insula Iubirii a declarat că bărbatul cu care a avut o relaţie de cinci ani o hărțuiește de câteva luni, pentru că ea nu vrea să mai aibă o relaţie cu el.

Bianca Pop a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că trece prin clipe grele din cauza fostului său iubit. Deşi relaţia lor s-a terminat în urmă cu ceva timp, acesta nu vrea să o lase în pace.

Bruneta susţine că primește sute de mesaje de la bărbați, pentru că fostul partener i-ar pune anunțuri pe internet și ar vorbi în numele ei cu aceştia.

„Din păcate, fostul meu iubit, cu care am avut o relație de cinci ani, este a treia oară când îmi pune anunț pe internet. Adică anunț cu o poză, nu cu poza mea, și scrie la toți bărbații. Se dă drep persoana mea, ca și cum eu mă dau la bărbați și le dau numărul meu de telefon să mă contacteze în privat. Îmi sună telefonul încontinuu și primesc mesaje de la bărbați și simt că înnebunesc. (…)Eu nu vreau să mă împac cu el și pentru că nu mă împac și nu-i răspund la telefon, efectiv mă terorizează psihic. Chiar am dovezi când am vorbit cu el și a recunoscut că el a fost”, a mărturisit Bianca Pop.

„A văzut că nu e niciuna mai bună decât mine”

Potrivit fostei ispite, după o relație de cinci ani, ea a fost cea care a decis să pună punct, însă bărbatul nu vrea să îi accepte decizia.

Deşi i-a adus acuzaţii grave fostului partener, Bianca Pop a explicat că nu vrea să depună plângere împotriva acestuia, dar speră că el o să se liniştească într-un final.

„Nu, nu există așa ceva. Nici vorbă (nr. să mă duc la poliție). El mereu m-a înșelat și m-a mințit, și-a bătut joc de mine. (…) El mereu se despărțea de mine fără motiv, îi plăceau femeile și distracțiile, și acum, încercând toate ”căpșunelele”, a văzut că nu e niciuna mai bună decât mine și mereu se întoarce la mine. Eu nu mai pot să trec peste. (…) Simt că vrea să mă terorizeze psihic, că vrea să cedez psihic”, a explicat fosta ispită de la Insula Iubirii.

Sursă foto: Arhivă Cancan