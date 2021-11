Bianca Pop, ”ispita care nu iese din casă fără 1.000 de euro cash”, a revenit și are planuri mari de viitor: ”Am realizat unde am greșit”

Bianca Pop are planuri mari de viitor și își dorește să devină mamă pentru prima oară. ”Ispita care nu iese din casă fără 1.000 de euro cash” a absentat din lumina reflectoarelor, iar pauza pare să fi fost cu folos. Iată ce a declarat Bianca Pop despre o posibilă sarcină.

Fosta ispită de la ”Insula iubirii” a luat o pauză de la viața mondenă, însă nu a renuțat la viața din online. Pe rețelele de socializare este la fel de activă pe cât era și în spațiul public. Bianca Pop nu ratează nicio ocazie să se confeseze urmăritorilor de pe Instagram, acolo unde a mărturisit că își dorește să devină mamă pentru prima oară. Toate bune și frumoase, însă dorința nu este suficientă și în cazul de față. Pentru a avea un copil, Bianca Pop mai are nevoie și de…un bărbat.

(VEZI ȘI:BIANCA POP E SINGURĂ ȘI FACE PORTRETUL BĂRBATULUI CARE O POATE CUCERI! ”SĂ FIE SINCER, IUBITOR, ATENT ȘI SĂ AIBĂ PESTE 1,80 M! TATUAJELE NU-MI PLAC!”)

Bruneta a răspuns la o serie de întrebări pe Instagram unde a fost întrebată dacă își dorește copii, iar răspunsul i-a uimit pe intrenauți:

”Da, când voi avea partea de un bărbat adevărat pe care să îl am alături pentru tot restul vieții mele”, a scris Bianca Pop pe pagina sa personală de socializare.

Bianca Pop își dorește să devină mamă, dar știe ce își dorește și de la bărbatul din viața ei, iar pretențiile sunt pe măsură: ”Din punctul meu de vedere, bărbatul pe gustul meu este așa: să aibă simțul umorului, să fie sincer, iubitor, atent. Să-mi ofere stabilitate, liniște. Să fie un om cu care să pot comunica! Să ne respectăm, să fie iubire și liniște! Sinceră să fiu, nu mă uit la fizic! Contează foarte mult să fii om! Ceea ce este foarte greu în zilele noastre. Contează mult mai mult cum mă face acel om să mă simt, să zâmbesc și să fiu fericită!” , a declarat Bianca Pop.

Bianca Pop regretă expunerea prea mare din spațiul public

Bianca Pop s-a făcut remarcată la ”Insula iubirii” fiind una din cele mai dorite ispite din show. Succesul a urmat-o la scurt timp, însă nu toată lumea poate face față unei expuneri în spațiul public. Bianca Pop a declarat motivul pentru care s-a retras de pe micile ecrane, dar și regretele cu care s-a pricopsit de-a lungul ”carierei de vedetă”:

”Nu am mai apărut la TV pentru că nu am simțit să apar, pentru că nu mi-am dorit să apar, sinceră să fiu, deși am fost căutată des! Și am refuzat elegant. Am fost toată vara plecată prin vacanțe. Nu am postat pentru că, la fel, nu am simțit să mă mai expun. Am realizat unde am greșit și cât am greșit cu expunerea mea.

De Insula Iubirii îmi este dor, a fost o experiență tare frumoasă în viața mea. Datorită lor am ajuns cunoscută. Zona de media îți face bine, dar și rău în același timp și trebuie să știi să gestionezi treaba. Eu, la un moment dat, m-am pierdut ”, a spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

