O mai țineți minte pe ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro? Bianca Pop a făcut un spectacol incendiar la Nuba alături de o prietenă! CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu celebra brunetă care şi-a unduit trupul pe ritmurile muzicii, spre încântarea bărbaţilor care roiau în jurul său.

Bianca Pop a fost una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii, din cauza ipostazelor sexy în care a apărut în respectivul show de la Antena 1. Bruneta a reuşit să rămână în atenţia publicului, datorită stilului său „nebun” cu care şi-a obişnuit fanii, dar şi pentru replicile memorabile.

Tânăra a fost implicată în urmă cu un an în mai multe dispute „grele”, iar după aceste episoade a „dispărut” din prim-planul lumii mondene. Bruneta şi-a făcut însă apariţia, recent, la NUBA, pe litoral.

Şi ce mai apariţie… Bianca a reuşit să întoarcă multe capete în secunda în care a intrat în local. Ce-i drept, este posibil să îi fi surprins pe cei care nu au mai văzut-o de mult, pentru că în această perioadă corpul brunetei a mai suferit câteva modificări.

De altfel, Bianca Pop nu a ascuns niciodată faptul că are operaţii estetice. Tânăra are nu mai puțin de cinci intervenţii, mai exact o rinoplastie, și-a pus botox, și-a operat pomeții. Pe lângă toate acestea, bruneta a recunoscut că are implant cu silicon și fațete dentare. Se pare că posteriorul a fost cam singurul care a scăpat de chirurgia estetică. Vedeta a fost tentată să își facă implanturi fesiere, dar a renunțat complet la această idee, povestea ea într-un interviu mai vechi.

Bianca Pop şi-a unduit trupul la Nuba pe ritmurile muzicii

Altfel, pentru marea „revenire” în atenţia publicului, bruneta a ales să poarte o ţinută all black, mai exact un compleu format dintr-un crop top din dantelă, ce îi punea în evidenţă decolteul adânc şi o rochiţă scurtă.

Bruneta a radiat de fericire întreaga seară, ba chiar la un moment dat a început să danseze pe ritmurile muzicii ca şi când nimeni nu ar mai exista în jurul său. Deşi părea că nu observă privirile insistente care erau aţintite asupra sa, la un moment dat Bianca a început să îşi arcuiască uşor posteriorul, o mişcare perfectă pentru ca imaginaţia bărbaţilor să o ia razna.

Alături de o blondă, bruneta s-a distrat întreaga seară, însă fără să lase vreun mascul să se apropie mai mult decât era cazul. Bianca povestea în urmă cu ceva timp că îşi doreşte o relaţie serioasă şi chiar dacă este abordată de bărbaţi nu va mai răspunde avansurilor.

Zis şi făcut! Chiar dacă mulţi au încercat să îi fure măcar un zâmbet, fosta ispită a stat departe de tentaţii!

