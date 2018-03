Biletul zilei: Amicale internaționale de 5 stele și o favorită certă la WTA Miami Open » Vezi pronosticurile!

Varianta de bilet oferită ieri a fost urmarită de ghinion. Dacă in jocul Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos din Euroliga de baschet, numărul de puncte consemante nici nu s-a apropiat de linia de sub 171 indicată de noi, scorul final fiind de 76 – 75 in favoarea oaspeților, confruntarea Real Madrid – Zalgiris din aceeași întrecere ne-a propus răsturnări nedorite de scor. Am mizat pe faptul ca Real va conduce la jumătatea meciului și va câștiga partida. Madrilenii s-au impus cu 88-81, dar n-au reușit să apere, în finalul sfertului 2, un avans consistent de 8 puncte. Astfel, primele 30 de minute ale disputei i-au revenit lui Zalgiris, scor 44-41.

Oferta zilei este consistentă. Nu putem trece cu vederea partidele amicale programate, mai ales că astăzi vor evolua nume grele ale fotbalului mondial, în frunte cu Germania, Spania, Argentina, Anglia sau Italia. Variantele selectate de noi, caută să evidențieze cele mai simple și logice pronosticuri. Spre exemplu, pentru pariul pe cel puțin un gol în scris de Turcia, acasă, contra Irlandei, am ținut cont de faptul că reprezentativa oaspete nu a deplasat în Antalya cel mai bun lot. Antrenorul Martin O’Neill a preferat să acorde credit unor tineri de perspectivă, sau jucătorilor care au evoluat puțin sau chiar deloc la națională, în preliminariile pentru Mondialul din Rusia.

Și pariul din tenis întrunește condițiile amintite. Flipkens (32 de ani) nu mai este de ceva vreme o jucătoare de top a circuitului feminin, actualmente clasându-se doar pe locul 66 mondial. Adversara belgiencei din turul secund al turneului de la Miami este Johanna Konta, britanica ce are o țintă precisă pentru sezonului în curs: revenirea în primele 10 jucătoare ale lumii. Konta are și un ușor ascendent moral în acest duel, după cele două succese cu Flipkens, în 3 meciuri directe.

FRANȚA – COLUMBIA GAZDELE CÂȘTIGĂ CEL PUȚIN O REPRIZĂ COTA 1.25

TURCIA – IRLANDA, GAZDELE MARCHEAZĂ – COTA 1.25

FLIPKENS – KONTA, 2 – COTA 1.28

COTA FINALĂ: 2.00