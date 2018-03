Biletul zilei: Pariem pe spectacolul din Europa League. Mizăm pe 6 goluri »»

Pe lângă cele 8 pronosticuri câștigătoare oferite, ieri am reușit să ne dublăm încă o dată investiția și prin intermediul cote de 2 propuse. Am mizat pe 2 sau mai multe goluri în Lausanne – Basel (scor 1-1), precum și pe cel puțin o repriză câștigată de Juventus, acasă, în restanța cu Atalanta. Torinezii s-au impus cu scorul de 2-0 (1-0), desprinzându-se astfel la 4 puncte de Napoli, în fruntea ierarhiei din Serie A. Pentru ultinul pronostic de pe bilet am poposit în Liga Campionilor, pronosticând minimum 3 cornere de care Chelsea va beneficia pe terenul Barcelonei. Londonezii au pierdut clar jocul, scor 0-3, dar au bifat 6 lovituri de la colțul terenului.

Astăzi căutăm profitul exclusiv în oferta de pariere pe Europa League. Nu ne asumăm prea multe riscuri și alegem aceeași varianta, peste 1.5 goluri, pentru 3 din jocurile retur ale optimilor. Partidele ce au intrat în atenția noastră sunt Plzen – Sporting, 0-2 în tur, Dinamo Kiev – Lazio, 2-2 pe Olimpico, după 0-0 la pazuă și Bilbao – Ol. Marseille. Pe pământ basc, Athletic va încerca să profite la maximum de golul marcat la Marseille. Formația antrenată de Ziganda are, însă, în față o trupă excelentă pe faza ofensivă, iar Payet & co. știu că o reușită pe San Mames, ar cântări decisiv în ceea ce privește calificare către faza sferturilor Europa League.

Ora 20:00 Athletic Bilbao – Marseille, Peste 1,5 goluri – Cota 1.26

Ora 20:00 Dynamo Kiev – Lazio, Peste 1,5 goluri – Cota 1.23

Ora 20:00 Viktoria Plzen – Sporting, Peste 1,5 goluri – Cota 1.32