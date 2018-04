Biletul zilei: Am pășit cu dreptul în luna aprilie! Astăzi, doar goluri » Vezi aici varianta!

Am avut mici emoții în ceea ce privește succesul biletului propus ieri, dar în cele din urmă totul s-a terminat cu bine. Cele două goluri anticipate în Heracles – Heerenveen s-au marcat repede, intr-un meci câștigat de oaspeți cu 2-1, în timp ce FCSB, contra CSMS Iași și Atletico Madrid, acasă, cu Deportivo, au bifat victoriile anticipate.

Biletul zilei

Astăzi, 3 meciuri, același pariu! Investim pe minimum două goluri în jocurile Elfsborg – Malmo, Start – Sandefjord și Kayerispor – Fenerbahce. Ultima confruntare este extrem de interesantă și pentru microbiștii din România. Pe locul 6 în super liga turcă, formația pregătită de Marius Șumudică forțează, contra ”gigantului” din Istanbul, un rezultat care să o aducă și mai aproape de obiectivul fixat: accederea în Liga Europa. Misiunea gazdelor nu va fi, însă, deloc ușoară. Kayseri nu are o defensivă foarte sigură, iar absențele românilor Lung jr. și Săpunară, ambii suspendați, pot cântări enorm în stabilirea rezultatului final. În tur am văzut șase goluri, împărțite egal între cele două echipe. La minimum două modificări ale tabelei ar trebui să asistăm și astăzi, într-o dispută cu miză majoră pentru rivalele de pe arena ”Kadir Has Şehir”.

Ora 18:30 Elfsborg – Malmo FF, Peste 1,5 goluri – Cota 1.26

Ora 19:00 Start – Sandefjord, Peste 1,5 goluri – Cota 1.26

Ora 20:00 Kayserispor – Fenerbahce, Peste 1,5 goluri – Cota 1.26