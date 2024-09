Björn Ulvaeus, solistul trupei ABBA, s-a căsătorit pentru a treia oară la 79 de ani! Cine este și cum arată mireasa

Björn Ulvaeus, solistul trupei ABBA, a devenit mire pentru a treia oară la 79 de ani! Nunta a avut loc în cadrul unei ceremonii discrete în Copenhaga.

Björn Ulvaeus, solistul celebrei trupe ABBA, s-a căsătorit cu Christina Sas! Ceremonia, care a avut loc în Copenhaga, a fost una discretă și a fost oficiată de comedianta și omul de radio Sandi Toksvig. Cei doi proaspăt însurăței s-au cunoscut pentru prima oară în Nurnberg, în 2021. La vremea respectivă, a avut loc lansarea ultimului album ABBA -”Voyage”.

Ulterior, cei doi și-au dat seama că împărtășesc valori și principii comune așa că au decis să-și dea o șansă. Björn Ulvaeus și Christina Sas au început să iasă împreună în primăvara anului 2022. Iar de atunci au fost de nedespărțit! Artistul suedez, în vârstă de 79 de ani, și mireasa de 52 de ani și-au pus pirostriile în prezența familiei și a apropiaților. Diferența de vârstă nu a fost un impediment în calea fericirii lor, iar ceremonia a fost fix așa cum și-au dorit-o: discretă, doar cu oamenii dragi.

În ziua nunții, Christina Sas a optat pentru o rochie olive, asimetrică, iar mirele a purtat un costum negru cu tricou alb. Comedianta Sandi Toksvig, cunoscută și iubită pentru contribuția la The Great British Bake Off, a fost cea care a oficiat nunta. Cântăreața daneză Anne Linnet a cântat live pentru cuplu și a întreținut atmosfera pentru invitați. (CITEȘTE ȘI: Dany Boy de la Insula Iubirii a comis-o grav! L-a ”ars” pe soțul Deliei cu un pumn în masă! Dar ce va urma…)

Cu cine a mai fost căsătorit Björn Ulvaeus

Ulvaeus Björn a mai fost căsătorit cu Agnetha Fältskog, colega sa din trupa ABBA. Cei doi au împreună doi copii, o fată și un băiat. Grupul ABBA a fost format inițial din două cupluri: Björn Ulvaeus și Agnetha Fältskog, și Benny Andersson și Anni-Frid Lyngstad. Fältskog și Ulvaeus, care s-au căsătorit în 1971, au divorțat în 1980, în timp ce Andersson și Lyngstad au divorțat în 1981, cu un an înainte de destrămarea trupei. (VEZI ȘI: Cu cine se mărită fosta doamnă Boureanu? E chiar fiul lui… A schimbat tabăra, după ce l-a înşelat pe deputatul Playboy!)

A doua soție a lui Björn Ulvaeus a fost Lena Kallersjö, cu care are două fiice. De această dată, mariajul a fost mai lung. După 41 de ani petrecuți împreună, însă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Au făcut anunțul printr-o declarație comună: „După mulți ani minunati și plini de evenimente, am decis să mergem pe drumuri separate. Rămânem prieteni apropiați și vom continua să sărbătorim împreună zilele de naștere ale membrilor familiei noastre plus și alte evenimente de familie.”