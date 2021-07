Imaginile sunt fabuloase! Celebrul Black Coffee, producător, cântăreț și compozitor, se retrage la hotel, cu două sticle de Armand de Brignac în mână, după o seară de vis în care a mixat la Nuba Mamaia. Nimic neobișnuit, doar că, la scurt timp, o tânără apetisantă, ușor amețiță și doritoare de senzații tari, îi bate la ușă. La apartamentul 303. Deschide, ea intră. CANCAN.RO are imaginile, dar și detaliile picante ale unei nopți incendiare.

Nuba Mamaia, sâmbătă, 24 iulie. Clubul e plin, iar atmosfera incendiară. Cum altfel să fie, mai ales că la ”pupitru”, mixând, se află celebrul Black Coffee, Nkosinathi Innocent Sizwe Maphumulo, pe numele adevărat. Cel care a colaborat și cu David Guetta știe ”jocul”. Mâinile i se mișcă rapid, muzica ”ordonează” perfect starea de spirit. Tinerii sunt în delir. Dar mai ales deosebitele domnișoare care își etalează trupurile bronzate, mai mult, cu trudă lucrate la sala de fitness. Busturi imense, buze cărnoase, posterioare tip minge de fotbal, picioare kilometrice. Mai bine de trei ore a făcut spectacol DJ-ul sud-african, timp în care lângă el s-a ”mulat” o atractivă și deloc inabordabilă șatenă, să îi spunem Ralu. Cei doi chiar păreau că se cunosc bine.

Black Coffee s-a retras cu două Armand de Brignac în mână, Ralu i-a bătut la ușă

DJ-ul se simțea bine lângă șatenă. Ea, evident, pusă pe Insta Story-uri, poze… Ca marca de scrisoare a stat Ralu acolo, la butoane, unde Black Coffee făcea spectacol. Un păhărel, două, trei… Pofta vine mâncând, curajul, bând! Avea s-o și demostreze, puțin mai târziu. Ora ”stingerii” pentru Black Coffee, așa că omul s-a retras. Spre hotel Nyota s-a îndreptat artistul, condus cu mașina de bodyguarzii clubului.

A coborât, liniștit, cu două sticle de șampanie Armand de Brignac și a intrat în locul unde urma să-și petreacă noaptea, la odihnă. Dubios cu șampania, el nu bea. Câteva zeci de minute mai târziu, Ralu apărea și ea la hotel. Cam pe șapte cărări, dar pașii, greoi, s-au descurcat bine că, na, o aștepta ditamai Moby Dick. De la Nuba, pe jos, tânăra cunoscută, de altfel, în lumea bună a Capitalei, și-a făcut drum către cel pe care l-a sorbit din ochi în club.

A intrat, a chemat liftul. La etajul al treilea s-a oprit. Acolo unde Black Coffee avea camera. La 303. A ajuns la ușa lui și a bătut. Nu a așteptat deloc, pentru că ”omul de la pupitru” i-a deschis imediat. Două vorbe au schimbat, semn că totul fusese plănuit, nu a fost o surpriză pentru cunoscutul DJ. Ce au făcut acolo, doar ei știu! Noi poate doar ne imaginăm. Femeia avea să părăsească hotelul mult mai târziu, iar Black Coffee, care venise pentru a doua oară într-o lună să mixeze la Nuba, cu siguranță nu a regretat alegerea.

Interesant este că întâmplarea s-a derulat fix ca acum câteva săptămâni. CANCAN.RO, prin departamentul D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale), a primit atunci informațiile, însă, neavând probe, nu a publicat. S-a decis să se monitorizeze următoarea vizită și, dacă existau probe, imagini, doar atunci urma ca totul să fie publicat. Asta pentru că, atunci când CANCAN.RO scrie, dovezile sunt obligatorii. Nu ne jucăm!

Cine este Black Coffee

Nkosinathi Innocent Sizwe Maphumulo (45 de ani), cunoscut însă drept Black Coffee, numele de scenă, este un DJ sud-african, producător de discuri, cântăreț, dar și compozitor. Cariera în muzică avea s-o înceapă în anul 1994, iar de atunci a lansat nu mai puțin de nouă albume de studio: Black Coffee (2005), Have Another One (2007), Home Brewed (2009), DVD-ul Africa Rising (2012), CD-ul Africa Rising (2012), Piese din mine (2015), The Journey Continues EP (2016), Music is King EP (2018), Subconștient (2021).

Devenea cu adevărat cunoscut zece ani mai târziu, după o participare la Red Bull Music Academy, spectacol care a avut loc în Cape Town . Cariera lui urca vertiginos, iar în septembrie 2015 a câștigat premiul „Breakthrough DJ of the Year” la DJ Awards din Ibiza.

A produs muzică pentru artiști celebri și a participat la spectacole alături de DJ recunoscuți, precum Little Louie Vega, Alix Alvarez, Frank Roger, Charles Webster, DJ Spinna și Osunlade.

