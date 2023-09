Blestemul banilor de la Loto 6 din 49! Premiul i-a adus numai nenorociri, apoi a murit

Mihai Cazacu, milionarul de la Loto, a murit la 51 de ani. Bărbatul devenise cunoscut în anul 2008, atunci când câștigase suma impresionantă de 3,8 milioane de euro.

Câștigătorul de la Loto 6 din 49 a încetat din viață în data de 20 septembrie 2023, la vârsta de 51 de ani, în urma unui stop-cardiac.

Tragedia vieții sale a fost că, deși câștigase o avere la Loto, a sfârșit prin a-și pierde întreaga avere și a fost condamnat la închisoare după comiterea mai multor infracțiuni.

Câștigul de la Loto 6 din 49 i-a purtat numai ghinion

În anul 2008, norocul a dat peste el. Mihai Cazacu a ghicit cele șase numere câștigătoare la Loto 6 din 49, iar acest lucru i-a adus 3,8 milioane de euro în conturile sale. Însă, norocul s-a transformat în coșmarul vieții sale. Din acel an, bărbatul a avut parte numai de belele.

În anul 2013, milionarul a avut probleme cu legea, atunci când a fost prins conducând sub influența alcoolului și a refuzat testul de alcoolemie. Mai târziu, a recunoscut că consumase alcool.

Cazacu a fost depistat cu o alcoolemie de 2,65 mg/l alcool pur în sânge. Conform specialiştilor, cazurile din literatură de specialitate arată că organismul uman cedează de la o alcoolemie de 2,5 mg/l alcool pur în sânge, iar individul poate intra în comă sau chiar deceda la o astfel de cantitate de alcool ingerată.

„Nu, domnule, nu pot să fac test! Am probleme cu astmul, cu ceva. La spital merg, dar cu maşina mea. De unde ştiţi dumneavoastră că eu sunt într-o stare vădită de ebrietate? Şi dumneavoastră, dacă beţi mâine o bere, este posibil să emanaţi halena alcoolică, ca mine. Am consumat băuturi alcoolice. O jumătate de pahar de bere. Am să îmi sun avocatul”, a spus Mihai Cazacu la acea vreme, notează bzi.

Problemele cu legea nu se opresc aici. Ieșeanul a avut mai multe firme care au fost implicate într-o rețea de evaziune fiscală.

În anul 2019, Autoritatea Fiscală l-a băgat în insolvență. Firmele care, în teorie, se ocupau de comerțul cu animale și materiale de construcții, au efectuat operațiuni fictive de zeci de milioane de euro în doar câțiva ani, cauzând daune semnificative bugetului statului.

Rețeaua de evaziune fiscală a fost descoperită după ce firma de construcții deținută de milionarul Mihai Cazacu a fost controlată de fisc.

