O româncă a ridicat azi premiul de 10 milioane de euro de la Loto 6 din 49. E cel mai mare din istorie, ce va face cu banii

Extragerea ce a avut loc duminică, 25 iunie 2023, a făcut fericită o jucătoare norocoasă din București. O femeie de 40 de ani, din Sectorul 6 al Capitalei, a reușit să pună mâna pe cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Ea a câștigat un premiu în valoare totală de 10 milioane de euro.

Marea câștigătoare este fidelă acestui joc, încercându-și norocul încă de pe vremea când avea 20 de ani. De atunci, joacă regulat și a fost sigură că într-o zi o să pună mâna pe un câștig impresionant și chiar așa a fost. Biletul norocos a fost jucat în București, Sectorul 6, la agenția 76-081 și a costat 469,50 de lei. Astfel, cu mai puțin de 500 de lei, femeia a reușit să câștige peste 50 de milioane de lei, echivalentul a peste 10,10 milioane de euro.

Biletul jucat de femeie a fost completat în zona A cu schemă redusă cod 50, în zona B s-au jucat 7 numere și în zona C, de asemenea, s-a jucat schemă redusă cod 50. Ceea ce înseamnă un total de 67 de variante. Astfel, bucureșteanca a reușit pe lângă premiul de categoria I, să înregistreze și 23 de câștiguri de categoria a III-a, în valoare totală de 9.791,1 de lei și 24 de câștiguri de categoria a IV-a, în valoare totală de 720 de lei. Astăzi, femeia s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul.

„În cursul zilei de astăzi, 26 iunie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 în valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro), obținut la tragerea Loto 6/49 din 25 iunie”, a transmis Loteria Română.

(CITEȘTE ȘI: RECORD! S-A CÂŞTIGAT CEL MAI MARE PREMIU DIN ISTORIA LOTO 6/49! DE UNDE A FOST CUMPĂRAT BILETUL ŞI CÂT A COSTAT)

„Cred în șansa tuturor de a câștiga”

Astăzi, marea câștigătoare s-a prezentat pentru a-și lua banii și, deși nu a vrut să își dezvăluie identitatea, le-a dat câteva sfaturilor românilor care visează să îi calce pe urme. Femeia a mărturisit că de mai bine de 20 de ani joacă la Loto și că mereu a fost încrezătoare în șansa ei, chiar dacă pentru mulți o astfel de reușită pare de domeniul fantasticului.

Femeia a declarat că în ultimul an a jucat constant scheme reduse şi variante combinate. Nu este prima dată când reușește să intuiască numerele câștigătoare. Și în trecut, a luat cinci câștiguri, ce-i drept, mult mai mici. De asemenea, bucureșteanca a recunoscut că unele dintre numerele ce i-au adus marele premiu au o semnificație aparte pentru ea.

Cât despre banii câștigați, femeia spune că o să îi investească, însă nu a dat mai multe detalii.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!”, a transmis câștigătoarea tuturor celor care joacă la Loto și au speranțe, potrivit stirileprotv.ro.

(VEZI ȘI: MODUL SUPRANATURAL PRIN CARE O FEMEIE A REUȘIT SĂ CÂȘTIGE LA LOTO. A POVESTIT TOATĂ EXPERIENȚA ȘI A LUAT UN MILION DE DOLARI)