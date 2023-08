Block pentru Viviana Sposub! Despărțirea a lăsat urme adânci pentru omul-cheie de la PRO TV

De ani buni, Radu Ciucă este o figură prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Asistentul prezentatorului TV a mărturisit, în cadrul unei rubrici, că a avut o relație cu Viviana Sposub. Însă, acest aspect ar fi deranjat-o îndeajuns de mult pe fosta iubită a lui George Burcea, încât să-l blocheze pe rețelele de socializare. Radu a mărturisit, în cadrul unui interviu, că a suferit mult în urma despărțirii de Viviana. Iată detaliile mai jos, în articol.

Viviana Sposub și Radu Ciucă au avut o relație discretă, ferită de ochii celor curioși. Asistentul lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, a mărturisit, în cadrul unei rubrici, că a avut o relație cu fosta iubită a lui George Burcea. Iar acest detaliu ar fi supărat-o pe Viviana, motiv pentru care a decis să îl îndepărteze definitiv din viața ei.

„Cu Viviana a fost o chestie asumată, cu Iuliana Pepene nu pot să spun că a fost o relație. Nu știu, habar nu am, poate nu-și dorește (n.r. ca Radu să vorbească despre relația cu Viviana). Știu că s-a supărat în momentul în care eu am zis la sosurile picante că noi am fost împreună. Iar de atunci n-am mai vorbit. Nu mi-a reproșat nimic, dar mi-a dat block peste tot”, a mărturisit Radu Ciucă, în cadrul unui interviu.

Radu Ciucă a suferit după despărțirea de Viviana Sposub

Radu Ciucă a primit „block peste tot”, la multe luni distanță după ce asistentul de la Pro TV s-a despărțit de Viviana Sposub. De altfel, cea care a decis să îl înlăture definitiv pe Radu din viața ei a fost chiar fosta iubită a lui George Burcea. Atunci, asistentul lui Cătălin Măruță a realizat că Viviana s-a supărat, atunci când el a dezvăluit la rubrica sosurilor iuți că au avut o relație. Cât despre motivul despărțirii, n-ar fi existat unul neapărat, ci faptul că Viviana Sposub nu și-a mai dorit să continue relația cu el.

„Nu, nu, nu mai eram împreună, trecuseră niște luni bune, poate chiar un an de când ne despărțiserăm. Așa mi-am dat seama că s-a supărat că am zis asta, că altfel nu știam. De atunci nici nu ne-am văzut, nici n-am mai vorbit. N-aș putea să zic că a fost un motiv anume (n.r. de despărțire). Nu am mai continuat. Ea și-a dorit asta, că eu nu voiam să ne despărțim. Eu chiar îmi doream relația cu ea”, a mai spus Radu, pentru Actualitate.net.

A suferit mult, după despărțirea de Viviana: „După ea (n.r. Viviana Sposub) am suferit foarte mult. Nu mai știu să îți zic după cât timp mi-am revenit, poate câteva luni. Dar nu mi-a fost bine, pentru că eu am ținut foarte tare la ea. Și nu înțelegeam de ce s-a naiba s-a întâmplat așa, fără să fie măcar un motiv real”.

Sursă foto: capturi video, Facebook