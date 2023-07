Boala cruntă a lui Horia Vârlan, celebrul bucătar de la Prima Tv. Medicii i-au dat cele mai proaste vești, iar vedeta a luat o decizie radicală în urmă cu mulți ani

Unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari din România a fost și este, cu siguranță, Horia Vârlan. Telespectatorii îl știu din emisiunea Mama mea gătește mai bine, de la Prima TV, dar și din alte proiecte de televiziune. Carismaticul chef s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor, iar acum predă la liceul tehnologic Cezar Nicolau din comună Brănești, acolo unde locuiește. În urmă cu câțiva ani, s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, pe care a reușit să le depășească cu ajutorul unui regim drastic.

Horia Vîrlan s-a bucurat de succes la Prima TV o bună perioadă, însă, la un moment dat, ceva nu a mai mers bine. Astfel, celebrul bucătar a decis să încheie contractul cu televiziunea, iar de atunci nu a mai apărut pe micile ecrane. Cu toate acestea, în continuare ține legătura cu cei care îl simpatizează.

„S-a terminat cu televiziunea, n-am mai făcut nimic cu Prima TV pentru că nu mi-a mai convenit combinația și anturajul. În rest, nu m-a mai solicitat nimeni, probabil vor alt gen de specialiști. Mi-au zis foarte mulți telespectatori, foarte des, dar bag seama că nu mai sunt pe gustul producătorilor de emisiuni. Probabil că se caută altceva”, a spus Horia, pentru click.ro.

Chiar dacă a renunțat la televiziune, Horia Vîrlan este în continuare foarte activ. Predă la liceul din orașul natal, iar pe lânga asta se ocupă de firma sa de consultanță.

„Din toamna anului trecut am început să predau la liceul tehnologic Cezar Nicolau, din comună Brănești, unde locuiesc. Predau partea asta de gastronomie, de bucătărie. Mai am firma mea de consultanță, de catering, pe care o am de 20 de ani, vând mâncare. Am și site și pagină de facebook unde mă puteți găsi și puteți comanda atât pentru Florii, meniu personalizat, cât și pentru sărbătorile de Paște. În fiecare zi facem meniuri speciale, de evenimente, meniul zilei, avem câteva firme aici și le trebuie și lor câte 100 de preparate zilnic”, a povestit maestrul Horia.

Horia Vîrlan s-a confruntat cu unele probleme de sănătate!

În urmă cu câțiva ani, celebrul bucătar a reușit să dea jos 16 kg într-un timp record. Fosta vedetă de la Prima TV s-a transformat total în doar trei luni. Schimbarea a venit în urma unor probleme de sănătate similare cu cele prin care a trecut și Gabriel Cotabiță. Din fericire, Vîrlan a scăpat doar cu o senzație de rău temporară.

„Am ajuns la spital, cu pulsul 220. Am descoperit că am o problemă la inimă, o aritmie nenorocită, un fel de tahicardie. Mi s-a spus că trebuie să mai slăbesc”, a spus Horia Vîrlan în interviu.

În următoarea perioadă, bucătarul a fost nevoit să țină un regim destul de drastic. A renunţat la zahăr, paste făinoase, alcool, unt, smântână, şuncă, slănină şi alte grăsimi şi nu a mai mâncat după ora 19.30.

„Am făcut zilnic sport, adică abdomene, bicicletă medicinală şi diverse exerciţii. Beau trei litri de lichide pe zi”, a mai spus el pentru click.ro.