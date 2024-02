Boala de care suferă Corina Dănilă. Diagnosticul crunt primit de la medici: „O duci toată viața!”

Corina Dănilă se numără printre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară, având o carieră de succes în acest domeniu. De-a lungul timpului s-a implicat și-n diverse proiecte de televiziune, care au pus-o în prim-plan pe micile ecrane și datorită cărora a reușit să fie prezentă în fața celor care o îndrăgesc. Necazurile n-au ocolit-o în viață, iar la un moment dat a descoperit că se confruntă cu o boală din cauza stresului acumulat. Cu ce afecțiune a fost diagnosticată moderatoarea TV?

Corina Dănilă s-a confruntat în ultimii ani cu tot felul de probleme. Singura care i-a adus numai necazuri este boala cu care a fost diagnosticată. Din cauza stresului acumulat, și-n carieră, și-n viața personală, prezentatoarea de televiziune a fost depistată cu vitiligo, o boală autoimună de care nu va scăpa niciodată.

Vedeta TVR s-a îmbolnăvit din cauza stresului, suferinței și a supărării acumulate de-a lungul timpului. Pielea îi este afectată în mare parte din cauza acestei boli. Actrița este nevoită să recurgă la machiaj și la diverse trucuri pentru a-și acoperi petele de pe piele.

Actrița mărturisea, acum ceva vreme, că se confruntă cu probleme de sănătate, după ce i s-a declanșat o boală autoimună, și anume vitiligo. Corina Dănilă a recunoscut că a neglijat această afecțiune la început și nu i-a dat prea multă importanță. Apoi, boala a avansat și totul a luat o întorsătură nefavorabilă pentru vedeta de televiziune.

”De ceva vreme eu mă confrunt cu niște probleme de sănătate și anume cu o declanșare a unei boli autoimune, care s-a întâmplat acum niște ani, dar pe care am neglijat-o, nu m-am preocupat sub nicio formă, am zis că nu trebuie să-i dau importantă, deși a început să avanseze toată această problema și anume, vitiligo. M-am hotărât chiar să mă preocupe această problema pe care o am!

Încercăm din respect față de spectatorii de la teatru, sau față de telespectatori să nu să ascund, să maschez acest aspect depigmentat pe care îl am pe mâini, tocmai pentru că oamenii din sala sau din față micului ecran să nu fie atenți la problema mea de pe mâini, ci la ceea ce vreau să le transmit, la intențiile mele artistice!”, spunea actrița, acum ceva vreme, la Teo Show.