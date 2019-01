Boala de care suferă Dan Capatos! A fost înlocuit la emisiunea de la Antena 1

Dan Capatos a trecut prin clipe foarte grele și a vorbit despre acestea la Antena Stars. El rememorat episodul în care a ajuns la Urgenţe din cauză că avea tensiunea prea mare. Dan a înțeles exact ce înseamnă să-ți fie frică de moarte. Se pregătea să plece la o petrecere, i s-a făcut rău și, pentru că se știe hipertensiv, a sunat-o pe soția lui și a rugat-o să cheme salvarea.

CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI DORIAN POPA, DUPĂ CE DAN CAPATOS A ANUNȚAT CĂ PLEACĂ DE LA ANTENA 1

Dan Capatos și-a luat tensiunea, iar ce a urmat a avut darul de a-l speria teribil:

„Când am văzut că am 23 cu 17 am intrat în panică, am crezut că mor„. A avut prezența de spirit de a ieși din casă, pentru că era singur, și, în cele din urmă, a ajuns și la Urgențe.

Pe de altă parte Capatos spune foarte ferm că este împotriva violenței de orice fel asupra femeilor, mai ales împotriva celei fizice. „Dacă ești un bărbat normal la cap ar trebui să-ți fie rușine să faci așa ceva”, a mai spus Capatos.

CITEȘTE ȘI: DAN CAPATOS NU VA PREZENTA ”XTRA NIGH SHOW” ÎN ACEASTĂ SEARĂ: ”VĂ MULȚUMESC PENTRU ÎNȚELEGERE!”

Acum câteva zile, Dan Capatos a pierdut un prieten drag

Prezentatorul tv a început emisiunea cu anunț trist și a împărtășit cu telespectatorii faptul că trece printr-o durere imensă. Gabriel Marola, un bun prieten, a murit la doar 52 de ani.

Dan Capatos a transmis condoleanțe familiei îndurerate. „Pe această cale transmit condoleanțe familiei unui bun prieten de-al meu, Gabriel Marola, gașca noastră de la boschetărie din parcul herăstrău este mult mai săracă începând de astăzi pentru că acest bun prieten al nostru s-a prăpădit la numai 52 de ani. Dumnezeu să îl odihnească și îi asigurăm pe cei care au rămas în urma lui că vor avea parte de sprijinul și ajutorul nostru.”, a spus Dan Capatos.