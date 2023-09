Boala de care suferă mama Adei Galeș s-a agravat după revenirea de la America Express: „Nu a putut fi prezentă la premieră!”

Aseară a avut loc premiera de gală a filmului „Frumusețe pe muchie de cuțit”, comedie ce va pătrunde în cinematografele din toată țara, începând cu 29 septembrie. Din distribuție fac parte nume grele precum Carmen Tănase, Marian Râlea, Sandu Pop, Răzvan Bănică și Ada Galeș. Cea din urmă a și oferit un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO, în care a vorbit atât despre rolul din proiecția abia lansată, precum și despre cele trăite la America Express.

Însă există un detaliu ce ar trebui neapărat menționat. De la marele eveniment a lipsit nimeni alta decât Antoaneta Galeș, mama actriței. Ea a absentat pe fondul unei probleme de sănătate, ce pare că s-a agravat, posibil, după întoarcerea celor două din show-ul de la Antene.

Ada Galeș interpretează rolul feminin principal în filmul „Dragoste pe muchie de cuțit”, disponibil în cinematografe din 29 septembrie

CANCAN.RO: Cum „fu” cu „Dragostea pe muchie de cuțit”?

Ada Galeș: „Fu” bine. A fost tăios, cu domnul Bănică Răzvan, pe numele lui.

CANCAN.RO: Am văzut că a fost și cu hate, dar și cu puțină dragoste. Cum s-a întâmplat?

Ada Galeș: E și cu multă mâncare. Tu știi câtă mămăligă am mâncat?!

CANCAN.RO: E și cu o rețetă de murături, pe undeva pe acolo…

Ada Galeș: Da, e și o metaforă acolo, că sunt acre, dar sunt și murături pe bune în film. Dincolo de asta, filmul este o supercomedie, o comedie sensibilă, pentru toate vârstele. E amuzant, doamna Carmen Tănase rupe pe umor, îți dai seama. La fel și domnul Marian Râlea.

Antoaneta Galeș nu și-a văzut fiica la marea premieră a filmului, din cauza unei probleme de sănătate

CANCAN.RO: Tu ai filmat „Dragoste pe muchie de cuțit” înainte sau după America Express?

Ada Galeș: Înainte. Deci de la filmări am plecat direct. Până nu m-am întors, n-am văzut nimic.

CANCAN.RO: E și mama aici, cu tine?

Ada Galeș: Mama nu este, mama are o piatră la rinichi și nu a putut să fie prezentă.

CANCAN.RO: V-ați întors separate sau, din contră, mai sudate?

Ada Galeș: O să ai multe surprize, dar te las pe tine să le vezi.

CANCAN.RO: A fost mai greu la America Express sau la „Dragoste pe muchie de cuțit”?

Ada Galeș: La film au fost două săptămâni extrem de intense. Am fost cu toții în cantonament la Deva și nu am plecat de acolo până nu am terminat. Dar e greu, diferit. Însă America Express a fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit în viața mea.

