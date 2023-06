Boala pe care Sebastian Dobrincu a căpătat-o la Survivor România. Tânărul milionar a vorbit deschis despre problemele de sănătate neobișnuite

Sebastian Dobrincu (24 de ani) a trăit experinența vieții lui, însă consecințele nu au întârziat să apară. Probabil că participarea la Survivor România a lăsat urme serioase asupra sănătății sale. Ce afecțiune a căpătat, de fapt, unul dintre cei mai bogați tineri români.

Sebastian Dobrincu a spus ”da” unei provocări pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. Pe lângă senzațiile extreme de la Survivor România 2023, tânărul milionar s-a luptat și cu stări mai puțin plăcute cu care se confruntă în prezent.

Invitat în cadrul unui podcast, tânărul milionar a dezvăluit că de aproximativ șase luni, perioadă ce coincide cu plecarea de la Survivor România, are multe momente în care este anxios. Nu poate să iasă singur pe stradă și recunoaște că, încă, nu a ajuns în stadiul în care să-și poată controla trăirile.

„Depinde de situație. Am multe momente de anxietate maximă și nu mi le explic. Am căpătat o anxietate dubioasă în ultimul an, nu pot să ies singur pe stradă. Dacă nu am un prieten, fie iubita mea, fie cineva cu mine, am o anxietate. Nu am reușit să controlez starea asta. Secretul este să nu-ți pese. Poate este și o traumă din subconștient”, a spus Sebastian în podcastul lui Jorge.

Sebastian Dobrincu, fostul concurent de la Survivor România: ”Nu sunt ipocrit”

Vezi și: SEBASTIAN DOBRINCU A SPUS TOT! CE A FĂCUT CU BANII CÂȘTIGAȚI LA SURVIVOR ROMÂNIA, DE FAPT

Deși își permite tot ceea ce își dorește, tânărul milionar declară că nu este atras de lucrurile scumpe, banii fiind o modalitate de a-i ușura viața. Singurul lucru pe care pune preț are legătură cu dezvoltarea lui personală și spirituală.

„Nu sunt un tip materialist, o spun descriptiv. Nu sunt atras de lucrurile scumpe. Poți să te îmbraci frumos fără să cheltui o avere. Dacă nu ai gust, nu ai stil, banii pot să-ți ușureze treaba. Nu sunt ipocrit, am și eu 2-3 lucruri care-mi plac, pentru că nu am găsit echivalentul lor undeva mai ieftin. Nu e ceva pe care pun preț. Pun preț pe ce am în cap, pe cum pot să mă prezint în fața unui om.”, a mai spus Sebastian.

De altfel, tânărul a început încă de la vârsta de 11 ani să muncească pentru visul lui, cel de a deveni faimos. În 2009, software-ul făcea parte din viața lui, iar la vârsta de 17 ani a decis să se mute în Statele Unite ale Americii pentru a face programare la un alt nivel.

„Cred că a fost prima carte pe care am citit-o cap coadă, aia de programare. Mi-a stârnit curiozitatea, a stârnit ceva în mine. Nici nu știam ce e aia job. Eu voiam să învăț cum să programez. Am început să caut oameni care aveau nevoie de abilitățile astea pe care mi le dezvolt eu. Câte lucruri am făcut pe gratis… Pot să înțeleg cititul ca relaxare. Am multe momente de anxietate maximă și nu mi le explic. Am căpătat o anxietate dubioasă în ultimul an, nu pot să ies singur pe stradă. Dacă nu am un prieten, fie iubita mea, fie cineva cu mine, am o anxietate. Nu am reușit să controlez starea asta. Secretul este să nu-ți pese”, a spus Sebastian Dobrincu, în podcastul „Vorba lui Jorge”.