Boala secretă de care suferă frumoasa Julia Roberts. Este o maladie rarisimă, care îți poate distruge organismul

Julia Roberts (56 de ani) este una dintre actrițele de renume la nivel internațional. Aceasta are numeroși fani și de-a lungul timpului a încântat publicul în numeroase producții. Însă, puțini din cei care o apreciază și iubesc știu că vedeta suferă de o boală rară. Maladia ce o macină pe Julia Roberts apare în cazul puținor persoane și dacă nu este ținută sub control poate distruge organismul. Despre ce boală este vorba?

Deși se confruntă cu această boală de ceva timp, Julia Roberts a preferat să țină totul departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, presa internațională a dezvăluit afecțiunea incurabilă cu care a fost diagnosticată vedeta. Se pare că actriță suferă de trombocitopenie, o maladie ale cărei complicații afectează coagularea sanguină.

Boala secretă de care suferă Julia Roberts

Așa cum spuneam, se pare că Julia Roberts suferă de trombocitopenie, o afecțiune care afectează coagularea sanguină și provoacă vânătăi pe piele. Potrivit presei internaționale, actrița a descoperit că suferă de această maladie în urmă cu câțiva ani, atunci când a observat că întregul său corp era acoperit în vânătăi.

Mai exact, termenul de trombocitopenie descrie situația în care o persoană are mai puține trombocite decât normal. În mod normal, o persoană are între 150.000 și 400.000 de trombocite pe microlitru de sânge. Ei bine, atunci când cineva are un număr de trombocite mai mic de 150.000, acesta suferă de trombocitopenie.

Această afecțiune îi poate provoacă Juliei Roberts sângerări anormale, pierderi de greutate și dureri articulare, iar ca o consecință a sângerărilor apar și vânătăile pe piele. Cauzele apariției acestei boli sunt multiple: intoxicație cu metale grele, alcoolism, sarcina, cancer.

Mai exact, boala de care suferă Julia Roberts însemnă o alterare a sistemului imunitar. Ceea ce înseamnă că anticorpii care ar trebui să ne apere de agenții externi, încep să atace trombocitele. Acestea sunt distruse și concentrația din sânge scade. Astfel, cu mai puține trombocite, organismul nu poate coagula sângele așa cum ar trebui, ceea ce duce la apariția vânătăilor pe piele. Acesta este adesea cel mai vizibil semn al bolii.

Din fericire, boala de care suferă Julia Roberts nu evoluează rapid și se poate ține sub control. Cei care respectă tratamentul și ascultă sfaturile medicului pot duce liniștiți o viață normală.

