Bobby Păunescu: ”Românii și-au afirmat demnitatea. Românii merită respect”!

Ca urmare a disfuncționalităților prezentate de mass-media ieri, în cadrul procesului de votare pentru alegerile europarlamentare și referendum din Diaspora, când foarte mulți cetățeni români fie nu au putut să-și exercite dreptul civic fundamental la vot, fie au fost nevoiți să aștepte un timp foarte îndelungat pentru aceasta. Bobby Păunescu, presedintele ARMIS, adresează o solicitare decidenților de la nivelul Guvernului României să realizeze în regim de urgență toate diligențele necesare pentru ca situația de duminică (similară cu cea de la alegerile prezidențiale din 2014) să nu se mai repete, cu atât mai mult cu cât, la sfârșitul acestui an urmează ca românii să fie din nou chemați la urne pentru a-și alege Președintele.(CITEȘTE ȘI: CE DESCOPERISE CONTABILA ȘEFĂ A BLUE AIR ÎNAINTE SĂ MOARĂ SUBIT LA 37 DE ANI)

“Ceea ce s-a întâmplat duminică cu votanții din Diaspora a fost total neașteptat, mai ales după 2014. În acest moment a devenit evident că, pentru guvernanții noștri, cetățenii contează cel mai puțin. Pare că în ultimii ani au uitat că rolul lor este acela de a lucra pentru noi, toți românii, fie că suntem în țară sau am ales să lucrăm sau să locuim în alte părți ale lumii. Le cerem să revină către popor și să ne trateze cu respect! Eu si colegii mei îi chemăm pe români, duminică, 2 iunie, în Piața Universității, de la ora 18.30, să ne reafirmăm demnitatea, așa cum am făcut-o și la urne, și să le arătăm că nu mai putem fi ignorați. Sigur că demersului nostru i se pot alătura oricare alte asociații, organizații etc. Și pentru că este o temă atât de importantă, noi, la ARMIS, am făcut o solicitare și către doamna primar Gabriela Firea pentru a ne permite să manifestăm pașnic, cu respect pentru lege“, a afirmat Bobby Păunescu, președinte ARMIS.