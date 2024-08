Bobonete, pe scena UNTOLD 2024! E ireal ce a făcut Mihai în spatele pupitrului de DJ

În acest weekend este distracție mare la Cluj-Napoca, unde are loc a noua ediție a festivalului UNTOLD. Încă de vineri, petrecăreții au dat drumul la distracție, iar cei prezenți la festival au fost surprinși să îl vadă pe scena UNTOLD 2024 pe Mihai Bobonete. Acesta s-a instaurat la pupitrul DJ-ului și a făcut spectacol. Nimeni nu l-a mai văzut într-o asemenea ipostază.

În weekend-ul 8-11 august la Cluj are loc celebrul festival UTOLD, ajuns la a noua ediție. Distracția este în toi, iar printre cei 250 de artiști care își vor face apariția pe scenele festivalului s-a numărat, spre surprinderea tuturor, și Mihai Bobonete. Acesta a urcat pe scenă, a animat atmosfera și a făcut senzație în spatele pupitrului de DJ.

Fanii lui Mihai Bobonete știu că atunci când vine vorba de distracție și petreceri artistul este în elementul lui. Încă din adolescență, actorul a cochetat cu muzica și meseria de DJ, iar de această dată și-a etalat talentele chiar pe scena UNTOLD 2024. Spre surprinderea publicului, vedeta de la Pro TV a luat rolul de DJ pe Scena Retro și a făcut senzație.

Mihai Bobonete a acceptat provocarea de a pune muzică pentru două ore și a venit de acasă cu playlist-ul pregătit. Acesta a animat atmosfera, iar publicul a fost în delir atunci când l-a văzut. Pe lângă atmosfera incendiară pe care a creat-o, actorul s-a și dezlănțuit și a impresionat pe toată lumea cu mișcările sale de dans.

Din spatele pupitrului de DJ, Bobonete a dat drumul la celebra melodie „Ice Ice Baby” și s-a lăsat purtat de acordurile acesteia. Actorul a simțit muzica și a scos la iveală niște mișcări de dans ce i-au lăsat pe toți mască. Sprinten și plin de voie bună, Mihai Bobonete a pus în scenă o coregrafie spectaculoasă.

Fanii au fost încântați de prestația lui Mihai Bobonete, iar la rândul său actorul s-a simțit cât se poate de bine în postura de DJ, o meserie cu care cochetează încă din adolescență.

„Anul ăsta mi-am întrerup puțin filmările la Las Fierbinți și am dat o fugă pentru două ore de Retro Stage. Să pun muzică e o plăcere de a mea încă din adolescență. Eu am pus muzică la țară, adică am avut discotecă. Da, pe benzi, după care am trecut la casete derulate cu pixul. Aveam un far de tractor pe care îl puneam în Căminul Cultural, se învârtea farul.

După am mai cochetat cu asta. Fratele meu punea muzică în Vama Veche și am început și eu. Am făcut câteva petreceri ale mele acolo. Și la petrecerile de la Las Firebinți eu pun muzică. Îmi place să pun muzică. Iar scena asta mi se potrivește perfect. Că eu pun muzică pe vechi. Adică nu am mixer, am un laptop și atât”, a declarat Mihai Bobonete, potrivit protv.ro.