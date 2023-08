Bodyguardul lui Dumnezeu, erou pe litoralul românesc. Mircea Ursu a salvat un om de la înec: „Nu puteam să vadă cum se stinge în fața mea”

Fost sportiv de performanță, luptătorul Mircea Ursu, supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu” în lumea interlopă a devenit salvator pe litoral. Se pare că acesta este acum un cetățean model și chiar a salvat viața unui om, devenind erou la malul Mării Negre. Cum s-a întâmplat totul?

Mircea Ursu a fost gardă de corp pentru mai mulți oameni de afaceri cunoscuți, cum ar fi Marian Iancu ori Ovidiu Tender. Supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu” după ce a spus că a citit Biblia de cel puțin 25 de ori, acesta și-a asociat imaginea cu lumea interlopă și a fost implicat în numeroase scandaluri după ce a amenințat lideri celebri, cum este Nuțu Cămătaru. Însă, acum se pare că acesta a schimbat taberele și a devenit erou după ce a salvat un om de la înec.

Bodyguardul lui Dumnezeu, erou pe litoralul românesc

În aceste zile, Mircea Ursu se bucură de o vacanță pe litoralul românesc. Și-a luat partenera de viață și fetița și se relaxează pe plaja din Mamaia. Așa a făcut și astăzi, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. În timp ce se afla la plajă, Bodyguardul lui Dumnezeu a zărit un om care se afla în mare și striga disperat după ajutor. Se pare că marea agitată îl trăsese în larg, iar bărbatul nu reușea să mai ajungă la mal.

Văzând un om la ananghie, Mircea Ursu a anunțat imediat salvamarii. Însă, întâmplarea a făcut ca aceștia să fie indisponibili și ocupați cu salvarea a altor două persoane care erau la un pas de înec. Însă, fostul sportiv nu a putut privi cum un om moare sub ochii lui, așa că a luat imediat atitudine.

Acesta a apucat o plută și un colac de salvare și s-a aruncat în apa agitată. Din fericire, a ajuns la timp la cel aflat în pericol și a reușit să îl aducă la mal și să îl salveze. Întreaga întâmplare l-a făcut mândru pe Bodyguardul lui Dumnezeu, care spune că este foarte fericit că a reușit să salveze o viață.

„Astăzi aflându-mă pe plajă la mare, în stațiunea Mamaia, alături de soția și copilul meu, unde marea era foarte agitată și învolburată, datorită vântului care bătea cu putere, am văzut la câțiva zeci de metri depărtare de mine, în spre larg, un om care striga ajutor și gesticula din mâini. Atunci pe moment mi-am dat seama că omul acela are nevoie de ajutor deoarece a fost tras de curenți în larg.

Primul pas pe care am putut să îl fac a fost să anunț salvamarii, însă salvamarii erau ocupați cu salvarea altor doi oameni care erau duși de curenți în larg și în cazul acestui om nu se mai putea interveni la timp din partea lor. Așa că nu puteam să vadă un om care moare și se stinge în fața mea, așa că am decis pe moment să intru eu să îl salvez.

Am luat o plută și un colac de salvare de la salvamari, pe care l-am legat cu o funie ca să pot să îl trag la mal pe omul acesta. Am intrat după omul acesta, i-am aruncat colacul și cu ajutorul lui Dumnezeu omul s-a agățat de colac și l-am tras la mal, astfel salvându-i viața bietului om. Sincer să fiu mă simt foarte fericit și mândru că am reușit să salvez viața unui om de la înec”, a declarat Mircea Ursu.

