Bogdan de la Insula Iubirii, prima reacţie după ce s-a cuplat cu vedeta Chefi la Cuţite! Cum a răspuns avalanşei de acuzaţii: „A găsit o fraieră să îl întreţină”

După relația pe care a avut-o alături de Claudia, Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii iubește, din nou. Tânărul s-a cuplat cu vedeta Chefi la Cuțite, Bad Angie. După ce legătura celor doi a fost făcută publică, numeroase critici au apărut la adresa concurentului de la Insula Iubirii, iar acum Bogdan a reacționat și le-a dat peste nas cârcotașilor.

Angie Moisescu sau „preferata lui Cătălin Scărlătescu” este noua parteneră de viață a lui Bogdan Cîrlan. Deși relația celor doi este abia la început, aceasta a fost intens analizată, dar și criticată. Despre Bogdan s-a spus că ar trăi pe banii noii iubite. „A găsit o fraieră să îl întrețină, munca e grea” sau „Te duci si cu ea pe la emisiuni sa faci bani si aia e ai scos banii pe 2023”, au comentat internauții, iar acest gen de replici l-au scos din sărite pe fostul partener al Claudiei, care a reacționat imediat.

(CITEȘTE ȘI: A FĂCUT SENZAȚIE LA CHEFI LA CUȚITE! CANCAN.RO A DESCOPERIT-O! CINE ESTE NOUA IUBITĂ A LUI BOGDAN DE LA INSULA IUBIRII)

„Nu am trăit niciodată din banii femeilor”

După avalanșa de critici, Bogdan Cîrlan nu s-a mai abținut și a răbufnit. Acesta a declarat că niciodată nu a fost întreținut de femeile din viața lui și nu a stat pe banii lor. Tânărul a recunoscut încă de la început ce ocupații a avut, iar acestea îi aduceau venituri considerabile.

Cât despre relația cu Bad Angie, Bogdan spune că este încă la început, iar cei doi s-ar afla în perioada de cunoaștere, așa că nu se pune problema ca blondina să îl întrețină.

„Referitor la ce am spus public, da, sunt într-o relație cu cineva, însă suntem la început, în perioada de cunoaștere. Nu, nu trăiesc din banii ei, nu am trăit niciodată din banii femeilor cu care am fost în relații. Mi-am asumat și am spus încă de la început că am făcut videochat vreme de 7 ani, dar de când am cunoscut-o pe Claudia m-am oprit. Poate de aici s-a tras concluzia în legătură cu banii”, a declarat Bogdan, potrivit spynews.ro.

De asemenea, despre concurentul de la Insula Iubirii s-a mai spus și că ar fi trăit o bună perioadă din veniturile pe care fosta lui iubită le avea. Și în acest caz, Bogdan a dezmințit acuzațiile și a subliniat că în relația pe care a avut-o alături de Claudia veniturile erau la comun și niciunul dintre ei nu ținea cont de cine aduce sau cheltuie mai mulți bani.

„Am observat că se vorbește foarte mult despre faptul că eu aș fi trăit pe banii Claudiei, în perioada în care noi am fost împreună, așa că aș vrea sa dezvolt puțin acest subiect. Câtă vreme noi am format o familie, pentru că asta am avut, mai mult decât o relație, nu existau banii mei sau banii ei, erau banii noștri.

Că în viață au fost momente în care nu aveam eu și avea ea și invers, sau când aveam amândoi sau chiar și când nu aveam niciunul. Pe mine, această femeie, pentru care voi avea un respect enorm toată viața mea, m-a ajutat din toate punctele de vedere. Așa că o spun din nou, nu am trăit niciunul dintre noi pe banii celuilalt, au fost banii noștri”, a mai spus Bogdan.

(VEZI ȘI: CLAUDIA FLORESCU, CRITICATĂ DUPĂ DESPĂRȚIREA DE BOGDAN CÎRLAN. FOSTA CONCURENTĂ DE LA INSULA IUBIRII A REACȚIONAT: „NIMENI NU ȘTIE!”)

Bogdan a uitat-o pe Claudia

Cât despre cea alături de care a fost la Insula Iubirii, Bogdan are numai cuvinte de laudă. Însă, deși sentimentele nu s-a stins încă, Bogdan spune că nu mai există nicio șansă de împăcare. Se pare că povestea de dragoste în care Claudia era protagonista s-a încheiat definitiv, iar cei doi nu se mai vadă unul alături de altul niciodată.

„Nu, din punctul amândurora de vedere nu va mai exista nicio împăcare, fiecare și-a ales drumul lui în viață, fiecare ne dorim să fim fericiți și liniștiți și oricând va fi nevoie de ajutor între noi, o vom face. Ne respectam în continuare, iar referitor la pozele de pe Instagram, cu siguranță acele poze vor fi șterse sau arhivate, dar nu acum, doar atunci când eu voi simți din suflet că trebuie să fac asta. Va fi doar decizia mea, atunci când voi simți să fac asta”, a mai spus Bogdan Cîrlan.