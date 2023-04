Bogdan Ionescu, fostul concurent de la Insula Iubirii, se căsătorește pentru a doua oară. Cum arată viitoarea lui soție

Bogdan Ionescu, fostul concurent de la emisiunea „Insula Iubirii”, se pregătește să se căsătorească din nou. După ce s-a despărțit de Hannelore, fosta lui parteneră din show, care l-a trădat cu ispita Andi- cel care a participat ulterior, la emisiunea „Burlacul”, de pe Antena 1- Bogdan a găsit fericirea în brațele unei alte tinere. Acum, bărbatul este hotărât să facă pasul cel mare și să jure iubire din nou, în fața lui Dumnezeu.

În cadrul sezonului 4 al emisiunii „Insula Iubirii”, Bogdan și Hannelore au format unul dintre cele mai controversate cupluri, însă relația lor nu a supraviețuit din cauza trădării femeii. Și-au mai dat o șansă, iar după ce au revenit din Thailanda, au decis să-și unească destinele. Din nefericire, căsnicia lor nu a durat mai mult de șase luni.

Ce spunea Bogdan Ionescu despre Hannelore

După ce s-au întors de la Insula Iubirii, Bogdan a mărturisit că fosta parteneră a călcat strâmb de mai multe ori, chiar și după ce au ales să se căsătorească. Din acest motiv, cei doi au decis să divorțeze.

„După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București. După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea”, a mărturisit Bogdan, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: O mai ții minte pe Hannelore de la Insula Iubirii?! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soţie a lui Bogdan Ionescu

VEZI ȘI: Bogdan Ionescu, ispită în noul sezon „Insula Iubirii”. Cum s-a transformat fostul soţ al lui Hannelore

După divorțul lor, Bogdan a devenit ispită în sezonul 6 al show-ului, dar nu a reușit să cucerească prea multe concurente. Cu toate acestea, soarele a răsărit și pe strada bărbatului, căci e pregătit să se căsătorească din nou. Bogdan pare mai fericit ca niciodată, în brațele femeii care a reușit să-i cucerească inima, pe nume Sorina, iar în fotografiile postate pe rețelele de socializare, cei doi apar în ipostaze tandre.