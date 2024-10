Bogdan Ionescu, primele declarații după nunta cu 350 de invitați. Fostul concurent de la Insula Iubirii și Sorina n-au respectat tradițiile!

Bogdan Ionescu, fostul concurent, dar și fosta ispită de la Insula Iubirii, a făcut pasul cel mare. În urmă cu două săptămâni, acesta și aleasa sa, Sorina, au făcut cununia civilă, iar în weekend-ul ce tocmai a trecut au făcut cununia religioasă și marea petrecere. La eveniment au fost prezenți 350 de invitați, iar distracția a fost pe cinste. Acum, cei doi soți au vorbit despre cum a decurs nunta, dar și ce planuri mari au de viitor.

Pentru cei care nu își mai amintesc, Bogdan Ionescu a participat la Insula Iubirii mai întâi în calitate de concurent, alături de partenera sa Hannelore. Iar mai apoi s-a întors în Thailanda în calitate de ispită. Acum, acesta s-a așezat la casa lui și a făcut nunta cu Sorina, actuala parteneră. Ce s-a întâmplat la marele eveniment și ce planuri de viitor au cei doi?

Așa cum spuneam, în urmă cu două săptămâni, Bogdan și Sorina au făcut cununia civilă, iar în weekend-ul ce a trecut a avut loc cununia religioasă și marea petrecere. Evenimentul a fost unul grandios, ce s-a întins pe trei zile, însă dintre toate pentru cei doi cea mai importantă a fost promisiunea pe care au făcut-o în fața lui Dumnezeu.

Noi ne-am dat seama că cea mai importantă parte din toată această festivitate a fost cununia religioasă. Am simțit-o pe deplin și ne-am dat seama că petrecerea de după e doar o petrecere, dar cununia e cea care trebuie păstrată mai cu preț decât orice altceva. A fost extraordinar, exact așa cum ne-am dorit”, a spus Bogdan, potrivit spynews.ro .

„Totul a fost superb. Am început de vineri și am continuat până luni. Vineri am fost în familie, sâmbătă am avut marea petrecere, iar luni am avut o masă acasă cu cei apropiați.

În ceea ce privește petrecerea, cei doi miri au avut grijă ca toată lumea să se distreze pe cinste și să nu existe momente moarte. Invitații au petrecut până dimineață și au stat în permanență pe ringul de dans.

„Eu lucrând în domeniu am vrut să avem niște lucruri, să nu existe momente moarte la petrecere, să fie distracție, să fie toată lumea prezentă pe ringul de dans, să împărtășim toată bucuria cu cei din jur. Am avut 350 de invitați, dacă o făceam în Maramureș aveam sigur 3.000 de invitați, dar pentru zona noastră e super ok.

Au fost doar persoane apropiate. Nu am avut tradiții, nu ne plac, a fost exact așa cum noi ne-am organizat, am știut cum vrem să decurgă toată seara. Am prezentat tortul fix la începutul serii, ca lumea să nu aștepte la finalul serii tortul, iar apoi să ne părăsească, să-i ținem cât mai mult timp alături de noi”, a mai spus Bogdan Ionescu.