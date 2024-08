Trădat şi umilit la Insula iubirii, Bogdan a uitat-o complet pe Hannelore! Cum arată şi din ce face bani acum

Bogdan Ionescu, fost concurent la „Insula Iubirii”, și-a schimbat complet viața după o experiență dureroasă în dragoste. Iată cum arată acum fostul concurent și cu ce se ocupă acesta!

După ce a trecut printr-o dezamăgire profundă în relația sa, Bogdan Ionescu, a decis să-și transforme radical stilul de viață. Sportul, tatuajele și schimbările în stilul vestimentar au devenit noile sale preocupări, toate culminând cu dorința de a se alătura proiectului „Insula Iubirii”, de data aceasta în rolul de ispită.

Bogdan Ionescu este un organizator de evenimente și DJ care și-a câștigat notorietatea după participarea sa în sezonul 4 al emisiunii, unde a venit alături de soția sa de atunci, Hannelore, pentru a-și testa relația. Cu toate că era sigur pe legătura lor, realitatea de pe insulă i-a schimbat total percepția, fiind trădat de parteneră. Experiența l-a transformat din „victimă” în „călău”, determinându-l să revină în sezonul 6 ca ispită.

Bogdan Ionescu, cunoscut publicului din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a revenit în atenția fanilor săi prin intermediul contului său de Instagram, unde împărtășește momente speciale din viața sa. Deși a dispărut de pe micile ecrane, Bogdan este acum foarte activ în mediul online, unde a dezvăluit recent detalii importante despre viața sa personală și profesională.

Astăzi, Bogdan trăiește o nouă poveste de dragoste cu Sorina, femeia pe care a întâlnit-o la scurt timp după ce a apărut în sezonul 6. Schimbarea sa este evidentă, iar tânărul pare să fi găsit în sfârșit fericirea alături de noua sa parteneră.

La începutul anului 2023, Bogdan Ionescu a anunțat că urmează să facă cununia civilă cu partenera sa, Sorina, un pas important în relația lor. Bărbatul a subliniat că își dorește să ajungă din nou în fața altarului, de data aceasta alături de sufletul său pereche.

„Am făcut acest pas chiar de ziua ei, a fost în prilej de Paște și am putut să adun pe toată lumea din familie. Eu văd cererile în căsătorie în familie, dar și singuri, undeva romantic, pe o plajă, așa că am ales să o cer în familie și am făcut pasul. Aveam de gând din decembrie să fac pasul ăsta, dar ea nu se aștepta absolut deloc”, a spus Bogdan Ionescu acum ceva timp potrivit Spynews.ro.