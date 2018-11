Bogdan Lobonț a semnat cu „Șepcile Roșii!”

Bogdan Lobonț este noul antrenor al formției de Liga a II-a, Universitatea Cluj. Chiar dacă va prelua efectiv banca tehnică a clujenilor la începutul anului viitorul, acordul intrând în vigoare pe 1 ianuarie 2019, Bogdan Lobonț și-a intrat în rolul de antrenor, acesta fiind la prima experiență de acest gen.

Retras de la echipa națională, Bogdan Lobonț a luat decizia de a reveni în fotbalul românesc. Fostul internațional a acceptat să o preia pe Universitatea Cluj într-un moment destul de greu al echipei. Divizionara secundă se află pe locul 5 în clasament, dar există în continuare șanse reale de promovare. Ardelenii sunt la 5 puncte distanță de liderul Chindia Târgoviște.

„Lobby” a declarat că este fericit că a luat decizia de a veni la Cluj și se va concentra doar pe ceea ce are de făcut la club și la echipă.

„Sunt bucuros că încep această aventură de antrenor în România, că o încep alături de Universitatea Cluj. Nu mi-a fost greu să mă decid, pentru că am văzut ce potenţial are clubul, ce jucători are, cu nişte suporteri minunaţi şi cred că Universitatea este mai mult decât o echipă de fotbal. Sunt convins că împreună vom reuşi să facem lucruri extraordinare. Presiunea este peste tot. Nu pot să fac previziuni, nu pot să dau verdicte. Pot să vă asigur este că împreună, zi de zi, o să luptăm pentru a aduce acasă rezultate. Este o nouă aventură. De regulă, îmi plac aventurile”, a declarat Bogdan Lobonţ.

„Lobby” nu deține licență de antrenor dar va fi ajutat la Universitatea Cluj de Adrian Iencsi, fostul său coleg de la Rapid. Fostul portar îi va lua locul pe bancă interimarului Mircea Cojocaru, antrenorul pe care Universitatea Cluj îl numiseră după demiterea lui Adrian Falub.