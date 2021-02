Bogdan Mocanu sare în apărarea lui Jador! Mesajul emoționant transmis de acesta. „M-am săturat să te văd plângând”

În ultima perioadă, Jador a avut parte de momente destul de grele în cadrul competiției „Survivor România”. Momentele dificile prin care artistul a trecut au fost urmărite și de bunul său prieten Bogdan Mocanu, care a ținut să îi transmită un mesaj de încurajare.

Jador a avut parte de momente dificile în Republica Dominicană. Șirul evenimentelor care l-au afectat a debutat cu un conflict cu membrii echipei sale, mai apoi mesajele de la fosta parteneră l-au făcut să izbucnească în lacrimi, iar peste toate acestea a venit și cearta cu prietenul său Culiță Sterp. (CITEȘTE ȘI: MAMA LUI CULIȚĂ STERP SARE ÎN APĂRAREA FIULUI SĂU, ÎN SCANDALUL CU JADOR „GURA BATE CU@#L”)

Întreaga avalanșă de evenimente l-a afectat pe artist, iar suferința acestuia a ajuns și în România la unul dintre prietenii apropiați ai acestuia. Bogdan Mocanu a urmărit tot parcursul prietenului său și a ținut să îi transmită un mesaj emoționant. Acesta și-a arătat susținerea și l-a încurajat pe Jador.

„M-am săturat să te văd plângând. Te iubim și te așteptăm acasă, frățiorul meu de altă mamă!”, a scris Bogdan Mocanu pe rețelele de socializare.

Jador, în lacrimi din cauza fostei iubite

Aflat în Republica Dominicană, Jador a primit un mesaj de la fosta iubită, care l-a dat peste cap și l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Artistul s-a arătat emoționat și și-a mărturisit sentimentele pentru cea pe care nu a putut să o iuite, deși nu mai formează un cuplu de multă vreme. (VEZI ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, FEMEIA DUPĂ CARE SUFERĂ JADOR. CU CE SE OCUPĂ FOSTA IUBITĂ A MANELISTULUI. „GEORGIANA ESTE IUBIREA VIEȚII MELE”)

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea. O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a declarat Jador.